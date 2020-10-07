МОЗ закупить 1,41 млн доз вакцин проти грипу



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Карантин не скасовує необхідність планової вакцинації. І тим більше, необхідно вакцинуватися від сезонних штамів грипу

Міністерству охорони здоров’я виділено кошти для купівлі 1,41 млн доз імунобіологічних препаратів (вакцин) проти грипу для щеплення осіб, які відносяться до групи ризику.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів № 255, які необхідні для закупівля імунобіологічних препаратів вже внесені та підтримані на засідання уряду.

За рахунок бюджетних коштів передбачено зкупівлю вакцин для щеплення медичних працівників, освітян, працівників поліції та прикордонної, оскільки через виконання ними своїх професійних обов’язків вони відносяться до групи високого ризику інфікування.

За словами головного санітарного лікаря, карантин не скасовує необхідність планової вакцинації. І тим більше, необхідно вакцинуватися від сезонних штамів грипу. Більше того, необхідна масова вакцинація від грипу, щоб уникнути можливого поєднання грипу та Covid-19.

Сьогодні вже відомо, які саме штами грипу будуть циркулювати у нашій півкулі і відповідні вакцини вже розроблено та зареєстровано. Усі наявні вакцини пройшли прекваліфікацію ВООЗ та підтвердили свою безпечність. Країнами походження є лідери у виробництві вакцин в світі – Франція, Нідерланди та Південня Корея.