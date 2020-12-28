Київщина отримала бюджет на 2021 рік із доходами в майже 5 млрд грн

Видатки бюджету Київщини становлять 4,995 млрд грн

Депутати Київської обласної ради 24 грудня проголосували за проєкт бюджету Київщини на 2021 рік.

Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін за результатами сесії.

«Проєкт бюджету – головний економічний документ, від якого залежать перспективи та можливості регіону. Його вже затвердили, тож тепер залишилось найважливіше – відповідально реалізувати всі передбачені ним програми та спільно працювати задля розвитку Київщини», – наголосив Володін.

Так, доходи обласного бюджету затвердили в сумі 4,992 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду – у сумі 3,617 млрд грн, а доходи спеціального фонду – у сумі 1,374 млрд грн.

Також в бюджеті заплановано 3 млн грн від повернення кредитів.

Видатки обласного бюджету – в сумі 4,995 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – у сумі 3,289 млрд гривень, а видатки спеціального фонду – у сумі 1,705 млрд гривень.

З-поміж іншого, у видатках передбачені кошти на утримання закладів соціальної сфери, реалізацію цільових програм, субвенції на житло дітям-сиротам, розвиток інклюзивної сфери тощо.

Нагадаємо, 24 грудня депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2021 рік.