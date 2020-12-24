Київрада подовжила пільги для бізнесу на час карантину

Для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50 % зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою

Перелік пільг не потребує внесення змін до існуючих договорів

Депутати Київради підтримали подовження пільг для підприємців столиці, що несуть збитки через обмеження, запроваджені в зв'язку з пандемією коронавірусу.

За таке рішення проголосували 94 депутати, повідомляється на сайті столичного міського голови.

«Ми підтримали збереження на наступний рік преференцій для підприємців, що Київ запровадив іще в березні. Рішення передбачає як подовження пільг, що місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців. Це дозволить їм зберегти робочі місця. І головне – свій бізнес», – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Відповідний проєкт рішення, зокрема, передбачає, що:

на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі - незалежно від розміру плати, визначеної у договорах оренди, – становитиме 1 гривню;

також і надалі діятиме зменшена вартість оренди комунального майна – на 50%;

для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50 % зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Перелік пільг, що пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.

Як зазначив мер столиці, пільги діятимуть до моменту завершення карантинних обмежень.

Нагадаємо, сьогодні депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2021 рік. Таке рішення підтримали 74 депутати.

Також Київрада ухвалила Програму економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки.