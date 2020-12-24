Київ отримав бюджет на 2021 рік: основні цифри

Видатки бюджету столиці депутати запланували на рівні 57,8 млрд

Депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2021 рік. Таке рішення підтримали 74 депутати. Також Київрада ухвалила Програму економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки, про що вже повідомляв «Главком».

«Так, доходи бюджету заплановані в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – майже 57,8 млрд», - сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

Найбільше прибутку отримає столиця від податку на доходи фізичних осіб – 27,6 млрд грн. Це 46 % усієї дохідної частини головного фінансового документа Києва. Місцеві податки становитимуть 13,8 млрд грн, або 23%. Трансферти – 7,5 млрд грн, - 12%.

За його словами, основним напрямком фінансування залишиться сфера освіти, на неї передбачили 24,7 млрд грн, це - 43% від запланованих видатків міського бюджету.

«Ми гарантуємо збільшення заробітної плати освітянам. Будемо виплачувати працівникам галузі усі можливі надбавки. Ми продовжимо будівництво та реконструкцію дитячих садків і шкіл», - зауважив він.

Кличко підкреслив, що також триватиме ремонт столичних доріг та оновлення інфраструктури. На транспорт та дорожнє господарство в бюджеті Києва запланували 8,7 млрд грн - це 15% бюджету міста.

За його словами, на охорону здоров’я спрямують майже 5,7 млрд грн.

«З квітня цього року медичні заклади столиці перейшли на державне фінансування, згідно з медичною реформою. Але ми не залишаємося осторонь і продовжуємо вкладати кошти в оновлення, ремонти медзакладів, у заміну застарілого обладнання на нове і сучасне. Будемо підтримувати медиків і виплачувати їм муніципальну надбавку до зарплати», - наголосив він.

Понад 5 млрд грн у проєкті бюджету міста запланували на соціальний захист мешканців столиці. Зокрема, на сплату адресної допомоги соціально незахищеним киянам і підтримку ветеранів-захисників та їх родин. Триватимуть і соціальні програми.

Заплановано збільшення зарплати працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам.