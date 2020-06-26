У Києві зухвалий водій влаштував на дорозі розбірки зі зброєю (фото)



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Правоохоронці вилучили у порушника предмет, схожий на пістолет з ознаками переробки, та магазин до нього Фото: Патрульна поліція Києва

Водій зі зброєю погрожував іншому керманичу фізичною розправою

На проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва стався конфлікт між водіями двох легкових автомобілів, учасником якого став патрульний поза службою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульний їхав у справах на власному автомобілі, із зупинки громадського транспорту перед ним виїхав автомобіль Hyundai, який перелаштувався відразу у другу смугу. У результаті чого створив аварійну ситуацію. Патрульному довелося маневрувати, щоб уникнути ДТП, під час чого він подав звуковий сигнал.

Керманичу Hyundai не сподобалось «звукове зауваження», він зупинився та почав погрожувати поліцейському фізичною розправою, при цьому вживаючи нецензурну лексику в його сторону. Не слухаючи про пункти ПДР, які він порушив, як останній аргумент своєї правоти, чоловік витяг предмет, схожий на пістолет, та направив його на патрульного, після чого швидко поїхав з місця.

Патрульний негайно подзвонив на лінію 102, а сам прослідував за автомобілем утікача, повідомляючи колегам його маршрут руху.

Невдовзі до нього на допомогу приїхав автопатруль, який зупинив Hyundai.

За кермом перебував 37-річний чоловік. При поверхневій перевірці патрульні виявили у нього предмет, схожий на пістолет з ознаками переробки, та магазин до нього.

Дозвільних документів на зброю громадянин не мав, пояснити її походження також не зміг.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського району для вилучення предмета та надання правової кваліфікації діям громадянина.