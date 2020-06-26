У центрі Києва покарали «героя парковки» на елітній моделі Porsche (фото)



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Евакуатор забрав елітну автівку на штрафмайданчик Фото: Іван Дибков, Вечірній Київ

Власнику Porsche доведеться забирати свою автівку зі штрафмайданчика

У четвер, 25 червня, біля станції метро «Театральна» в центрі Києва комунальники евакуювали елітний автомобіль за порушення правил паркування.

Так, на вулиці Богдана Хмельницького евакуатор забрав автомобіль елітної моделі Porsche. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Нагадаємо, за другий квартал цього року у Києві Інспекція з паркування евакуювала 9065 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху транспорту.

Інспекторами з паркування за цей період винесено 9700 постанов на сумму 4,938 млн грн.

Порушників штрафували за:

паркування автомобіля на пішохідному переході – 49 %,

паркування на виїздах з прилеглих територій – 12%,

паркування на смузі громадського транспорту – 15%,

паркування на перехрестях – 5%,

паркування на зупинках громадського транспорту – 4% та ін.

Як повідомлялося, скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.