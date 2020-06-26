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    У центрі Києва покарали «героя парковки» на елітній моделі Porsche (фото)

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    Евакуатор забрав елітну автівку на штрафмайданчик - У центрі Києва покарали «героя парковки» на елітній моделі Porsche (фото)
    Евакуатор забрав елітну автівку на штрафмайданчик
    Фото: Іван Дибков, Вечірній Київ

    Власнику Porsche доведеться забирати свою автівку зі штрафмайданчика

    У четвер, 25 червня, біля станції метро «Театральна» в центрі Києва комунальники евакуювали елітний автомобіль за порушення правил паркування.

    Так, на вулиці Богдана Хмельницького евакуатор забрав автомобіль елітної моделі Porsche. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

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    У центрі Києва покарали «героя парковки» на елітній моделі Porsche (фото)
    У центрі Києва покарали «героя парковки» на елітній моделі Porsche (фото)

    Нагадаємо, за другий квартал цього року у Києві Інспекція з паркування евакуювала 9065 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху транспорту. 

    Інспекторами з паркування за цей період винесено 9700 постанов на сумму 4,938 млн грн. 

    Порушників штрафували за:

    • паркування автомобіля на пішохідному переході – 49 %,
    • паркування на виїздах з прилеглих територій – 12%,
    • паркування на смузі громадського транспорту – 15%,
    • паркування на перехрестях – 5%,
    • паркування на зупинках громадського транспорту – 4% та ін.

    Як повідомлялося, скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.

    Київ штраф ПДР автомобіль інспекція парковка
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