Київські водії поставили рекорд дорожнього жлобства. Вражаюче відео з Алеї Героїв Крут



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Потік автомобілів рухався по зустрічній смузі Фото: скріншот відео

Поки одні водії стоять у заторі, інші виїжджають на зустрічну смугу

Столичні водії зафіксували масове порушення правил дорожнього руху на Алеї Героїв Крут у Києві.

Так, у вечірню годину пік водії-порушники їхали зустрічною смугою, щоб оминути затор, який утворився на Алеї Героїв Крут.

Відео оприлюднено на сторінці проєкту «ЗупиниЛося» у Facebook.

При цьому у коментарях під відео розгорілася суперечка: одні користувачі соцмережі доводили, що там односторонній рух у ранкові та вечірні години пік, інші – що там цього немає.

Нагадаємо, 23 червня вранці на вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва (масив Лісовий) маршрутний автобус із пасажирами їхав по тротуару, щоб не стояти у заторі.