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    Київські водії поставили рекорд дорожнього жлобства. Вражаюче відео з Алеї Героїв Крут

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    Потік автомобілів рухався по зустрічній смузі - Київські водії поставили рекорд дорожнього жлобства. Вражаюче відео з Алеї Героїв Крут
    Потік автомобілів рухався по зустрічній смузі
    Фото: скріншот відео

    Поки одні водії стоять у заторі, інші виїжджають на зустрічну смугу

    Столичні водії зафіксували масове порушення правил дорожнього руху на Алеї Героїв Крут у Києві.

    Так, у вечірню годину пік водії-порушники їхали зустрічною смугою, щоб оминути затор, який утворився на Алеї Героїв Крут.

    Відео оприлюднено на сторінці проєкту «ЗупиниЛося» у Facebook.

    При цьому у коментарях під відео розгорілася суперечка: одні користувачі соцмережі доводили, що там односторонній рух у ранкові та вечірні години пік, інші – що там цього немає.

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    Нагадаємо, 23 червня вранці на вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва (масив Лісовий) маршрутний автобус із пасажирами їхав по тротуару, щоб не стояти у заторі.

    Київ водій ПДР автомобіль
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