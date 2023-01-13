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Коригував удари по енергетиці і складах ЗСУ: під Києвом затримано агента ФСБ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Коригував удари по енергетиці і складах ЗСУ: під Києвом затримано агента ФСБ
Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента
фото: СБУ

СБУ затримала російського агента, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ на Київщині

Контррозвідка Служби безпеки України у результаті багатоетапної спецоперації у Київській області викрила агента ФСБ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Білої Церкви, якого у грудні минулого року завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Після надання письмової згоди на співпрацю з ворогом його поплічник отримав оперативний псевдонім «Тень» і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За вказівкою ФСБ він об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед російський агент намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ. Крім цього, передавав агресору координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.

За даними слідства, зрадник підтримував комунікацію з ФСБ через заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал. Саме туди він скидав отримані відомості у вигляді фото-, відеоматеріалів із прив’язкою до місцевості.

Встановлено, що у подальшому зловмисник мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого «покриття» регіону щодо збору розвідданих на користь ФСБ.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором. Також у фігуранта виявлено російський паспорт та прокремлівську символіку.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, з початку війни в Україні викрито понад 600 російських агентів і шпигунів.

Теги: росія окупанти СБУ війна Київщина Україна державна зрада

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