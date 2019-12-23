Холодницький отримав наліпку «ЗупиниЛося» (відео)



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Назар Холодницький попросив у активістів наліпку «ЗупиниЛося»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дав рецепт боротьби з порушниками ПДР

Автори проєкту «ЗупиниЛося» провели черговий рейд на вулиці Сім’ї Сосніних у Святошинському районі Києва.

Цією вулицею водії-порушники регулярно їздять зустрічною смугою і створюють аварійні ситуації.

Порушники отримали від Костянтина Андріюка і його помічників подарунки, а порушники – правила дорожнього руху і наліпки «ЗупиниЛося».

Автори проєкту зазначили, що на Борщагівці надзвичайно збільшилась кількість свідомих та рішучих водіїв, які самоорганізовуються та провчають автохамів.

Під час рейду у заторі виявився автомобіль керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Водій його автівки не порушував ПДР і тягнувся разом з рештою свідомих автомобілістів у заторах. Холодницький попросив у активістів наліпку «ЗупиниЛося», зазначивши, що знає, кому її приклеїти.

Крім того, керівник САП дав рецепт боротьби з порушниками ПДР: «Треба не порушувати правила і штрафи, штрафи…».

Нагадаємо, нещодавно автори проєкту «ЗупиниЛося» на вулиці Якутській зупинили екскаватор, який на шаленій швидкості летів по тротуару.