«Лось» за кермом: у Києві по тротуару на шаленій швидкості летів екскаватор (відео)
Поліція виписала нетверезому водію лише штраф за їзду тротуаром
Автори проєкту «ЗупиниЛося» на прохання киян провели рейд на тротуарі на вулиці Якутській у Святошинському районі столиці (місцевість Південна Борщагівка).
Попри те, що тут промзона, тротуаром щоранку ходить дуже багато пішоходів. Але це хамовитих водіїв не зупиняє і вони їздять тротуаром зустрічної смуги.
Більш того, цього дня учасники проєкту зупинили екскаватор, який на великій швидкості летів по тротуару.
На місце було викликано поліцію.
Декілька свідків події відчули у водія екскаватора запах перегару, але поліцейські це не помічали. Тому вони йому виписали лише 255 грн штрафу за їзду тротуаром.
Як повідомлялося, 9 грудня пізно ввечері на вулиці Дегтярівській у Києві на деякий час зупинився рух трамваїв маршрутів №14, 15 через автохамів, які їхали трамвайними коліями.