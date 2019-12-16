«Лось» за кермом: у Києві по тротуару на шаленій швидкості летів екскаватор (відео)



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Екскаватор їхав тротуаром на вул. Якутській Фото: скріншот відео

Поліція виписала нетверезому водію лише штраф за їзду тротуаром

Автори проєкту «ЗупиниЛося» на прохання киян провели рейд на тротуарі на вулиці Якутській у Святошинському районі столиці (місцевість Південна Борщагівка).

Попри те, що тут промзона, тротуаром щоранку ходить дуже багато пішоходів. Але це хамовитих водіїв не зупиняє і вони їздять тротуаром зустрічної смуги.

Більш того, цього дня учасники проєкту зупинили екскаватор, який на великій швидкості летів по тротуару.

На місце було викликано поліцію.

Декілька свідків події відчули у водія екскаватора запах перегару, але поліцейські це не помічали. Тому вони йому виписали лише 255 грн штрафу за їзду тротуаром.

Як повідомлялося, 9 грудня пізно ввечері на вулиці Дегтярівській у Києві на деякий час зупинився рух трамваїв маршрутів №14, 15 через автохамів, які їхали трамвайними коліями.