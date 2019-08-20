В Ізмаїлі затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад на неповнолітнього



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30-річний місцевий житель, приклавши до шиї підлітка ніж, відібрав його мобільний телефон та втік

17-річний юнак прямував вулицею міста, коли до нього звернувся перехожий та спитав, чи їздять в цей час маршрутні таксі. Відповівши, що година вже пізня і маршрутки не працюють, хлопець пішов далі. Наступної хвилини правопорушник наздогнав підлітка, приклав до його шиї ніж та став вимагати віддати ґаджет. А коли юнак намагався звільнитись – наніс йому порізи руки, схопив смартфон та кинувся навтьоки.

Не розгубившись, потерпілий викликав поліцію та почав переслідувати нападника. Затримали правопорушника співробітники поліції охорони, які перебували неподалік. Викрадене майно та ніж у нього вилучили.

«Наразі фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України,- прокоментував начальник Ізмаїльського відділу поліції Сергій Зайков. - Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років. Слідство триває.