Хто на Банковій лобіює скандальний російський проєкт меморіалу в Бабиному Яру? ЗМІ назвали прізвище

Андрій Єрмак забезпечує «зелене світло» всім ініціативам російського проєкту

Координація роботи українських владних структур з російським проєктом меморіалу в Бабиному Яру відбувається на найвищому рівні. Цим питанням нібито опікується безпосередньо голова Офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомляють «Тексти», посилаючись на свої джерела.

Співрозмовники видання, які опонують приватному Меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр», не під запис говорять, що саме Єрмак забезпечує «зелене світло» всім ініціативам проєкту. І перекриває всі спроби якимось чином протистояти реалізації планів ініціаторів центру.

Дуже показовою у цьому сенсі є історія з проєктом постанови про підтримання державою Україна концепції увіковічення пам'яті жертв Бабиного Яру.

«Весною цього року я підготував, зареєстрував і подав на розгляд комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики проєкт постанови про вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, – розповів «Текстам» народний депутат Володимир В’ятрович. – У документі був пункт про неможливість підтримки з боку держави проєктів меморіалізації, спонсорованих з держави-агресора і, навпаки, – про те, що наша держава бере на себе зобов'язання щодо втілення в життя концепції, яка була підготовлена Українським інститутом національної пам’яті та Інститутом історії України, тобто державної концепції. Під час розгляду постанови сталася цікава колізія – головуючий на засіданні голова комітету Микита Потураєв заявив, що оскільки він єврей, то у нього є конфлікт інтересів, і він не буде вести далі це засідання. Замість нього засідання вела його заступниця. І комітет підтримав постанову. Потім комітет продовжив свою роботу по інших питаннях, але несподівано до зали повернувся Потураєв, який запропонував переголосувати постанову. Паралельно на засіданні раптом з'явилися представники партії «Слуга народу», яких до того не було, очевидно, їх зігнали. Вони ще раз всупереч регламенту проголосували (на цей раз вже про непідтримку моєї постанови), і таким чином вона не потрапила до зали парламенту. Для мене це стало дуже яскравим показником того, як просто ламається позиція окремих народних депутатів, цілого комітету, очевидно, через дзвінок, який був здійснений з Банкової. І це лише один з прикладів того, як, на жаль, у керівництві держави, зокрема в Офісі президента, готові ламати процедури, закон, здоровий глузд для того, щоб просувати і підтримувати цей російський проєкт».

Нагадаємо, у 2016 році з ініціативи та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана був заснований Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Нещодавно в британському виданні Independent вийшла стаття про меморіал у Бабиному Яру в Києві під назвою «Голокост Діснейленд», що фінансується Росією, викликає побоювання та підозри в Україні».

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