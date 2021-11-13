Трагедія Бабиного Яру. Посол Великої Британії нагадала українцям про «незручну частину історії»

Мелінда Сіммонс: «Для мене, єврейки з українським походженням, найважливішим є те, щоб люди, які гуляють у Бабиному Яру, розуміли, де вони перебувають»

Дипломатка оцінила суперечливий проєкт Меморіального центру Голокост – Бабин Яр, у якому просувається російське бачення цієї трагедії

Суперечки, що точаться навколо реалізації проєкту Меморіального центру Голокост – Бабин Яр, не мають відвертати увагу суспільства від головної мети створення центру – збереження пам’яті про те, що у Бабиному Ярі було розстріляно понад 100 тис. людей. Таку думку посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила в інтерв’ю «Главкому».

На думку дипломатки, проблема полягає в тому, що «частина суспільства не готова прийняти болючий факт, що в Україні не просто стався Голокост, а дехто з українців сприяв тому, що це відбувалося».

«Звичайно, ця частина правди не може також бути використана для узагальнення та просування класичного російського наративу про «фашизм в Україні», і саме з цим пов'язані побоювання багатьох людей», – вважає Мелінда Сіммонс.

Дискусія щодо естетичної цінності тих чи інших інсталяцій на тереторії Комплексу не є цілком доречною у даному контексті.

«Для мене як єврейки з українським походженням найважливішим є те, щоб люди, які гуляють у Бабиному Яру, розуміли, де вони знаходяться», – підкреслила дипломатка.

«У Бабиному Яру є декілька інсталяцій, якісь із них мені подобаються більше, ніж інші. Це не важливо. Вони мають звертати увагу людей, які там гуляють та які, можливо, не знають про це місце, що це є частина історії України», – підсумувала Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, у жовтні проросійський проєкт «Бабин Яр» запустив медіа. Однак невдовзі редакція Yar Media всім складом вирішила залишити проєкт.

Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Нещодавно в британському виданні Independent вийшла стаття про меморіал у Бабиному Яру в Києві під назвою «Голокост Діснейленд», що фінансується Росією, викликає побоювання та підозри в Україні».

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