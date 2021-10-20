«Голокост Діснейленд». Британське видання розгромило російський проєкт у Бабиному Яру

Британці вказують на гібридну війну Росії проти української нації

У британському виданні Independent вийшла стаття про меморіал у Бабиному Яру в Києві під назвою «Голокост Діснейленд», що фінансується Росією, викликає побоювання та підозри в Україні».

У матеріалі зазначається, що протягом багатьох років десятки ініціатив намагалися повернути історію до Бабиного Яру. Але наразі втілюється в життя проєкт, що фінансується групою магнатів на чолі з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Так, вже відкриті перші з багатьох обіцяних меморіальних інсталяцій: синагога у формі книги, «Кристалічна стіна плачу» і «Дзеркальне поле»

«Відсутність належного меморіалу протягом 80 років – це як відкрита рана для місцевої єврейської громади. Але її керівники продовжують сумніватися, що проєкт під керівництвом Росії – це належне лікування», – пише автор статті.

Страхи посилилися з призначенням керівником проєкту російського кінорежисера Іллі Хржановського. Після цього кілька місцевих експертів вийшли з проєкту, один з них звинуватив Хржановського у спробі створити «Діснейленд Голокост» всупереч бажанням тих, хто вижив.

Автор статті наводить слова єврейського лідера і дисидента Йосифа Зісельса. Він каже, що його турбує національна безпека. «Росіяни в проєкті поводяться як окупанти в період неоголошеної війни», – стверджує Зіссельс. Він не вірить, що такий олігарх, як Михайло Фрідман, міг би інвестувати $100 млн в Україну без дозволу Кремля. Це зробило ініціативу внутрішньою частиною гібридної війни Москви проти української нації, вважає Зісельс.

Автор статті зазначає, що наразі є побоювання, що російський проєкт меморіалу в Бабиному Яру спричинить нові розколи. Три десятки конкуруючих меморіалів у Бабиному Яру сьогодні є відображенням цього. Є побоювання, що російський проєкт «монополізації» єврейських втрат може висунути на перший план прихований антисемітизм.

Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.