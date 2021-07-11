Із камінням у портфелі. У Києві на очах людей втопився хлопець

У столиці на очах перехожих молодик стрибнув у річку і втопився

У Києві на воді загинув молодий хлопець. Схоже на те, що він покінчив життя самогубством.

«Прямо на очах у свідків хлопчина з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т.д. – помер. З річки дістали тіло із портфелем. Всередині портфелю каміння… Видно, не хотів, щоб його рятували», – йдеться сторінці «Київ оперативний».

Особу загиблого поки не встановили.

Нагадаємо, раніше у селі Переспа Волинської області у ставку потонув 2-річний хлопчик.

Читайте також:



