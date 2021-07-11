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    Із камінням у портфелі. У Києві на очах людей втопився хлопець

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    Молодий чоловік кинувся в воду - Із камінням у портфелі. У Києві на очах людей втопився хлопець
    Молодий чоловік кинувся в воду

    У столиці на очах перехожих молодик стрибнув у річку і втопився

    У Києві на воді загинув молодий хлопець. Схоже на те, що він покінчив життя самогубством.

    «Прямо на очах у свідків хлопчина з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т.д. – помер. З річки дістали тіло із портфелем. Всередині портфелю каміння… Видно, не хотів, щоб його рятували», – йдеться сторінці «Київ оперативний».

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    Фото Київ Оперативний

    Особу загиблого поки не встановили.

    Нагадаємо, раніше у селі Переспа Волинської області у ставку потонув 2-річний хлопчик.

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    Теги: Київ смерть самогубство
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    Із камінням у портфелі. У Києві на очах людей втопився хлопець