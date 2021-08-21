Виведемо Росію з півострова – Кулеба про мету Кримської платформи

Росію на саміт не запрошували, але готові співпрацювати, кажуть у МЗС

Учасники саміту консолідують зусилля для тиску на РФ

Саміт Кримської платформи 23 серпня 2021 року спрямований на консолідацію міжнародної позиції щодо окупованого півострова. Його мета – вивести Росію з Криму. Про це у інтерв'ю сказав міністр закордонних справ Дмитра Кулеби, інформує Радіо Свобода.

За його словами, саміт зібрав багато учасників, і всі вони важливі і рівнозначні з точки зору подальшої роботи Кримської платформи. Він також зазначив, що її сенс полягає в тому, що цей механізм дозволить приймати рішення для збільшення тиску на Росію.

«Ми виведемо Росію з «глухого кута» і з Криму. Це ж політика. І є два вибори завжди в політиці: або ти сидиш і нічого не робиш, чекаєш, «поки півень свисне», або ти всіляко допомагаєш «півню свиснути». Ось і все! Це стратегія, перевірена історією», – підкреслив Кулеба.

Він також пояснив, що країни і міжнародні організації створять ядро Кримської платформи, яка в майбутньому буде поповнюватися новими учасниками.

Раніше Кулеба говорив, що Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, щоб «всіх відлякати» з окупованого півострова.

Він також заявив, що Росію не запрошували на саміт, але в рамках Кримської платформи готові вести з нею діалог.

Нагадаємо, Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту Кримської платформи, щоб змусити їх відмовитись від цього заходу.

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