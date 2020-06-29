На місці пам’ятки архітектури в центрі Києва виросте багатоповерхівка



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У 2015 році розробники Генерального плану Києва пропонували внести будинок на Антоновича до переліку щойно виявлених пам’яток архітектури

Остання дореволюційна одноповерхова садиба на вулиці Антоновича перетвориться на дев'ятиповерхову адмінбудівлю

Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію історичної садиби кінця XIX століття, розташованої на вулиці Антоновича, 7 біля станції метро «Площа Льва Толстого».

Впродовж 2020 року замовник реконструкції, ТОВ «Артдизайн», двічі отримував документацію на цей проєкт.

Так, перші містобудівні умови та обмеження, видані у січні, передбачали будівництво на місці садиби 9-поверхового житлового будинку, оскільки така висотність «відповідає намірам замовника». Натомість інший документ, отриманий у травні, дозволяє зведення тут вже «адміністративної споруди» — але з тією ж поверховістю, пише «Хмарочос».

У документах, які уможливлюють проєктування, також вказано, що нова будівля має бути «композиційно узгодженою з історичними силуетами, масштабами та колористичними ознаками».

За інформацією видання Наші гроші, земля під цим будинком була продана «артдизайнівцям» ще у 2016 році. Журналісти писали, що тодішній голова Департаменту земельних ресурсів КМДА Олексій Поліщук — якого пізніше звинуватять у лобіюванні забудов своїх родичів — запевняв депутатів, що на момент голосування за цю ділянку вже був сплачений чималий аванс.

Власником компанії «Артдизайн» значиться бізнесмен Леонід Крючков — колишній помічник Вадима Столара, кандидат у депутати Верховної Ради від ОПЗЖ та фігурант антикорупційних розслідувань.

Також відмітимо, що у 2015 році розробники Генерального плану Києва пропонували внести будинок на Антоновича до переліку щойно виявлених пам’яток архітектури, вважаючи його «рідкісним прикладом збереженої садиби XIX століття у центрі Києва».

«Це унікальна будівля: остання дореволюційна одноповерхова садиба у цьому кварталі, яка пережила «архітектурні чистки» радянських часів, — розповів «Хмарочосу» краєзнавець Антон Короб. — Історично її можна назвати «будинком Скидан», за прізвищем власниці. Всього у місті від XIX століття залишилось 70 таких одноповерхівок — і більшість із них на Подолі та Лук’янівці».

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в Києві була знесена двоповерхова садиба ХІХ століття, яку позбавили охоронного статусу через суд. Тоді у своєму рішенні суддя послався на те, що йому не довели її автентичність.