У Києві запрацював унікальний мозаїчний комплекс фонтанів (фото)



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Фото: Київський Палац дітей та юнацтва

Помилуватися фонтанами можна щодня, крім вівторка

Біля Київського Палацу дітей та юнацтва запрацював мозаїчний комплекс фонтанів «Зорі та сузір'я», що створений художниками Володимиром Мельниченком та Адою Рибачук і є пам’яткою модернізму.

Про це повідомляється на сторінці Київського Палацу дітей та юнацтва у Facebook.

«Діючий фонтан є яскравою окрасою не тільки Печерських пагорбів, а й новим пам’ятним місцем для киян та гостей столиці», - йдеться у дописі зі світлинами фонтану.

Помилуватися фонтанами можна щодня, крім вівторка – це санітарний день.





Нагадаємо, у 2017 році за дорученням міського голови Віталія Кличка розпочалася реставрація мозаїчного комплексу фонтанів Київського палацу дітей та юнацтва, які не працювали понад 40 років. Цінність архітектурної композиції, яка включає басейни та фонтани, полягає у монументальній мозаїці, що є пам’яткою модернізму. Координатор робіт, один із авторів мозаїки – відомий скульптор, художник Володимир Мельниченко.

1 червня 2019 року було відкрито відреставрований комплекс фонтанів «Зорі та сузір’я».

Споруда Київського палацу дітей та юнацтва є пам’яткою місцевого значення. Будівлю звели у 1962-1965 роках за проектом архітекторів Авраама Мілецького та Едуарда Більського. За цей проект автори отримали у 1967 році державну премію СРСР.