Київ уп’яте не зміг закупити вакцину від коронавірусу

Заявку на участь у тендері не подала жодна компанія

Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації 7 жовтня скасував свою закупівлю вакцин проти Covid-19 на загальну суму 140 млн грн через відсутність охочих взяти участь у торгах. Про це повідомляється в системі Prozorro.

Торги на постачання 278 тис. вакцин вартістю 504 грн за дозу були оголошені у вересні. Однак заявку не подала жодна компанія.

Вказану суму 140 млн грн Київрада виділила на закупівлю вакцин ще на початку 2021 року. Однак провести закупівлю не вдалося вже вп’яте. За даними Prozorro, так само через відсутність охочих були скасовані торги у вересні, липні, червні, травні.

Нагадаємо, у квітні Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації оголосив тендер на закупівлю вакцини проти Covid-19.

У тендері не вказано, яку саме вакцину хоче купити КМДА.

До слова, Київська міська рада стала першою міською радою в Україні, яка передбачила можливість закупівлі вакцини у Міській цільовій програмі «Здоров’я киян на 2020–2022 роки», виділивши 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу у столиці.

Джерело: Наші гроші