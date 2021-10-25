«Це – дурість». Керівник Центру легеневого здоров’я Львова звернувся до антивакцинаторів

Лікар навів аргумент, який гарантовано переконає антивакцинаторів щепитися

Недовіра до щеплень від Covid-19 є проявом людської дурості, однак, потрапивши до лікарні з важким перебігом коронавірусної хвороби, антивакцинатори змінюють своє ставлення до вакцинації. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак.

«На мій погляд, це просто людська дурість, це найм’якіші слова, які з цього приводу можна сказати. Яке суспільство, такий і зріз вакцинованих і невакцинованих», – вважає медик.

Любомир Рак підкреслив, що, опинившись у палаті під кисневою маскою та не маючи можливості навіть сходити до туалету, люди зрештою змінюють свою думку щодо вакцини.

«От тоді людина зразу свою думку міняє: кажуть про те, чому були такі дурні. Перебування під киснем і спостереження за пацієнтом, який помирає, свідомість змінює дуже сильно. З певного часу я сам перестав агітувати людей вакцинуватися. Завжди агітував своїх знайомих під час зустрічей. Багато дослухалися, хто хотів, вакцинувалися. Чим більше людей перейде на стаціонарне лікування – тим більше їх родин вакцинується», – підсумував Любомир Рак.

Раніше вітчизняний рентгенолог повідомив, що шанс залишитися живим після ШВЛ майже нульовий.

Також повідомлялося, що у важкому стані в лікарнях Києва майже 2 тис. хворих на Covid-19, більшість яких невакциновані.