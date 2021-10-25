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    «Це – дурість». Керівник Центру легеневого здоров’я Львова звернувся до антивакцинаторів

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    Підключення до апарату штучної вентиляції легень свідчить про вкрай тяжкий стан хворого - «Це – дурість». Керівник Центру легеневого здоров’я Львова звернувся до антивакцинаторів
    Підключення до апарату штучної вентиляції легень свідчить про вкрай тяжкий стан хворого
    фото: tass

    Лікар навів аргумент, який гарантовано переконає антивакцинаторів щепитися

    Недовіра до щеплень від Covid-19 є проявом людської дурості, однак, потрапивши до лікарні з важким перебігом коронавірусної хвороби, антивакцинатори змінюють своє ставлення до вакцинації. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак.

    «На мій погляд, це просто людська дурість, це найм’якіші слова, які з цього приводу можна сказати. Яке суспільство, такий і зріз вакцинованих і невакцинованих», – вважає медик.

    Любомир Рак підкреслив, що, опинившись у палаті під кисневою маскою та не маючи можливості навіть сходити до туалету, люди зрештою змінюють свою думку щодо вакцини.

    «От тоді людина зразу свою думку міняє: кажуть про те, чому були такі дурні. Перебування під киснем і спостереження за пацієнтом, який помирає, свідомість змінює дуже сильно. З певного часу я сам перестав агітувати людей вакцинуватися. Завжди агітував своїх знайомих під час зустрічей. Багато дослухалися, хто хотів, вакцинувалися. Чим більше людей перейде на стаціонарне лікування – тим більше їх родин вакцинується», – підсумував Любомир Рак.

    Раніше вітчизняний рентгенолог повідомив, що шанс залишитися живим після ШВЛ майже нульовий.

    Також повідомлялося, що у важкому стані в лікарнях Києва майже 2 тис. хворих на Covid-19, більшість яких невакциновані.

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    Теги: лікар хвороби вакцинація коронавірус Любомир Рак
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    «Це – дурість». Керівник Центру легеневого здоров’я Львова звернувся до антивакцинаторів