Як кияни святкують Водохреще: фото

Деякі мешканці столиці проігнорували застережння від влади

Попри застереження від влади, деякі кияни на Водохреще таки пішли купатися у водоймах. «Главком» публікує фото однієї з традиційних локацій на річці Дніпро.

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Столична влада напередодні закликала киян відмовитися від купання у водоймах та участі у масових заходах на Водохреще у зв’язку х дією воєнного стану в Україні. Однак деякі мешканці столиці не змогли відмовитися від традиції. Для уникнення небезпечних ситуацій у Києві організована робота рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.

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Кияни плавають у Дніпрі на Водохреща фото: glavcom.ua

Так, на Оболонському пляжі чергують рятувальники Карс «Київська служба порятунку», у Гідропарку – представники КО «Муніципальна охорона».

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Нагадаємо, що сьогодні, 6 січня, Україна вперше відзначає Водохреще за новоюліанським календарем. Із цієї нагоди предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві й освятив води річки Дніпро.

Як відомо, Водохреще є одним з найважливіших церковних свят – у цей день віряни відзначають хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії. За старим юліанським календарем свято припадало на 19 січня.