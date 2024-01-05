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КМДА звернулася з проханням до киян через Водохреще

Ростислав Вонс
glavcom.ua
КМДА звернулася з проханням до киян через Водохреще
Для уникнення небезпечних ситуацій у Києві буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях
фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв

Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану

Столична влада закликає киян відмовитися від купання у водоймах та участі у масових заходах на Водохреще, 6 січня. Про це повідомляє КМДА.

«Закликаємо відмовитися від купання у водоймах на Водохреще та участі в масових заходах. Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану», – наголосили у КМДА.

Водночас для уникнення небезпечних ситуацій у Києві буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.

Так, на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники Карс «Київська служба порятунку», в Гідропарку – представники КО «Муніципальна охорона».

Раніше купання у відкритих водоймах заборонили й у Запорізькій області. А у Львівській правоохоронці теж не радять пірнати у водойми, але при цьому дали кілька порад для тих, хто все ж таки вирішить порушити заборону.

Дати святкування всіх свят в усіх християнських, у тому числі православних церков, однакові. І Різдво – завжди 25 грудня, і Василя – 1 січня, і Водохреща – 6 січня, але церкви живуть за різними календарями, які або співпадають з григоріанським, або відстають від нього на 13 днів. Це не означає що церква має іншу дату святкування Різдва.

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Теги: водохреще КМДА кияни

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