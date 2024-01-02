Ракетна атака: в Києві та області працює ППО

Вибухи у столичному регіоні лунають під час масштабної повітряної тривоги

У столиці та Київській області лунають вибухи, працюють сили ППО.

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Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація та Київська міська військова адміністрація.

««Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» - йдеться в повідомленні КМВА.

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Київська ОВА також закликає перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.