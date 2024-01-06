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Чи справді змиваються гріхи? ПЦУ спростовує міфи про Водохреща

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи справді змиваються гріхи? ПЦУ спростовує міфи про Водохреща
Хрещення Господнє через перехід українських церков на новоюліанський календар відзначається 6 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Хрещення Господнє і Богоявлення – назви одного свята, яке відзначається за новим календарем 6 січня

Православна церква України спростувала міф про те, що богоявленська, хрещенська і йорданська свята вода – різні за своєю «силою». Про це повідомляє Православна церква України в Facebook.

«Ні, не різні, а рівноцінні. Ба більше, це назви, по суті, однієї й тієї ж святої води – великої агіасми. В перекладі з грецької це слово означає «святиня» – тож саме агіасмою називають воду, освячену за особливим великим чином з нагоди свята Хрещення Господнього, або Богоявлення», – зазначають у ПЦУ.

Хрещення Господнє і Богоявлення – це назви одного свята, яке відзначається за новим календарем 6 січня. В народній традиції його називають також Водохреща або Йордан. Це свято встановлене на спомин події прийняття Спасителем Хрещення від Іоана Предтечі у водах Йордану.

А Богоявленням його називають тому, що під час Хрещення Господа Ісуса Христа Бог явив Себе у Трьох Іпостасях – Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух Святий: Син Божий хрестився в Йордані, Дух Святий зійшов на Нього у вигляді голуба, а Бог-Отець промовив з небес.

Освячення води з нагоди цього великого свята є унікальним, «бо звершується за Чином великого освячення води лише двічі на рік. В інший час, впродовж року освячення церквою води називають малим водосвяттям. Вона теж є благословенною, але унікальність Чину великого водосвяття вирізняє її, через що саме цю богоявленську (хрещенську, йорданську) воду ми звемо великою агіасмою, тобто великою святинею».

Як зазначають у ПЦУ, освячена вода – не чарівна, але має благодатні (насамперед, для духа людини) властивості для тих, хто з вірою її приймає.

«Немає потреби запасатися багатьма літрами великої агіасми, бо «не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших діл. З твердою вірою, відкритим серцем і чистою душею навіть крапля агіасми може освятити людину», – йдеться у повідомленні.

Чин великого освячення води звершують двічі: у Навечір’я Богоявлення (5 січня) та в саме свято Хрещення Господнього (6 січня). Така традиція має історичне пояснення: давні християни у Навечір’я Богоявлення звершували хрещення оголошених – тих, хто готувався прийняти Таїнство Хрещення. Тому воду в цей день освячують у храмах. А Єрусалимська Церква встановила традицію на Богоявлення звершувати урочистий хід на річку Йордан і освячувати воду там – на спомин про подію Хрещення Спасителя.

Тож 6 січня за новоюліанським календарем після літургії відбувається освячення води також і на відкритих водоймах.

«Але ці «води» освячуються за однаковим Чином великого водосвяття, набувають однакової благодаті. Тож не варто їх виокремлювати і тим більше приписувати одній із них «більшу» чи «меншу» силу», – пояснюють у ПЦУ.

Нагадаємо, водохреще є одним з найважливіших церковних свят – у цей день віряни відзначають хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії. 

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Теги: церква свята хрещення православна церква традиції свято водохреща

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