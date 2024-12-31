1 січня: яке свято, традиції та заборони

Сьогодні забороняється сваритися, лихословити, лаятися

1 січня 2024 року – Новий рік. Також у цей день відзначається Всесвітній день сім’ї та День всесвітніх молитов за мир. У церковному календарі – Обрізання Господнє та День святителя Василія Великого.

Новий рік

Новий рік святкують багато народів відповідно до визнаного календаря. Свято настає у момент початку нового року. Дата 1 січня як початок року не має астрономічного обґрунтування, але все ж це досить логічний час для нових починань. Саме минув грудневий сонцеворот, що з давніх часів означало оновлення та початок нового життя.

У Новий рік не можна займатися важкою роботою – як зустрінете Новий рік, так його і проведете. Не можна лаятися і сваритися, щоб не залучити неприємності в сім'ю на весь рік.

2025 рік пройде під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії – символом мудрості, оновлення та трансформації.

Всесвітній день сім’ї

Всесвітній день сім’ї щороку відзначається 1 січня. Це свято є днем єдності, миру та вдячності за сімейні зв’язки. Це день, який виходить за межі географічних кордонів і культурних відмінностей, підкреслюючи нашу приналежність до однієї великої глобальної родини. Світанок нового року приносить із собою атмосферу надії та оновлення, а Всесвітній день сім’ї посилює ці почуття.

Концепція Всесвітнього дня сім’ї виникла наприкінці 20 століття. У 1997 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ініціювала Міжнародне десятиліття культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети. Це призвело до пропозиції присвятити 1 січня 2000 року, як глобальний день миру і єдності сім’ї, натхненний книгою Лінди Гровер «Один день миру – 1 січня 2000 року». Успіх цієї ініціативи призвів до того, що з 2001 року Всесвітній день сім’ї став щорічною подією, також відомою як Всесвітній день миру

День всесвітніх молитов за мир

1 січня у світі відбувається масова молитва, адже ця дата – День всесвітніх молитов за мир. Засновник події – Папа Римський Павло VI. Уперше свято відзначили 8 грудня 1967 р. Через два роки Генасамблея ООН визнала день офіційним, дала йому саме таку назву та затвердила девіз: «Пробач, і ти пізнаєш мир».

У день всесвітніх молитов про мир священники звертаються до вірян з посланням миру, закликають не продовжувати ворожнечу, міжнародні конфлікти та війни, пробачити ворогам, боротися з насильством, відстоювати права людини, будувати мир на Землі, нести відповідальність за свої дії і зробити власний внесок у мирне співіснування. Віряни у цей день моляться Господу, благають його припинити війни та встановити мир.

Яке сьогодні релігійне свято

У церковному календарі – Обрізання Господнє та святого Василя Великого.

Святитель Василій народився близько 330 року в Кесарії. У його сім’ї до лику святих зараховані мати Емілія, сестра Макрина, брат Григорій. Батько був адвокатом, під його керівництвом Василій здобув первинну освіту, потім він навчався у кращих вчителів Кесарії Каппадокийської, де познайомився зі святим Григорієм Богословом, а пізніше перейшов до шкіл Константинополя. Для завершення навчання святитель Василій відправився до Афін – центру класичної освіти.

У Афінах Василій Великий здобув усі доступні знання. Також там між Василієм Великим і Григорієм Богословом встановилася тісна дружба, що продовжувалася все життя. Близько 357 р. Василій повернувся в Кесарію, де незабаром вступив на шлях аскетичного життя. Бажаючи знайти духовного керівника, він відвідав Єгипет, Сірію, Палестину. Наслідуючи наставників, повернувся в Кесарію і оселився на березі ріки Ірис. Навколо нього зібралися ченці.

Василій повернувся до Кесарії, де у 362 р. був рукопокладений у сан диякона, в 364 р. – в сан пресвітера. При імператорові Валенті (334-378), прихильнику аріан, у важкі часи для Православ’я до Василія перейшло управління церковними справами. Серед постійних небезпек святитель Василій підтримував православних, утверджуючи їх у вірі, закликаючи до мужності і терпіння. Все це викликало ненависть до нього аріан. Все своє особисте майно він віддавав на користь бідних: створював притулки, благодійні готелі, лікарні, влаштував два монастирі – чоловічий і жіночий.

Святитель Василій майже щоденно звершував богослужіння. Він особливо піклувався про суворе виконання канонів церкви, уважно слідкуючи, щоб до числа кліру вступали лише достойні. Невтомно відвідував він свої церкви, слідкуючи, щоб ніде не була порушена церковна дисципліна. За прикладом ченців, клірики митрополії святителя, навіть диякони і пресвітери, жили у надзвичайній скромності і простоті, трудились і провадили життя чисте і доброчесне.

Святий Василій підготував скликання Другого Вселенського Собору, але не дожив до нього. Він помер 1 січня 379 року у віці 49 років. Незадовго перед смертю він благословив святителя Григорія Богослова на прийняття Константинопольської кафедри.

Обрізання Господнє

Обрізання з часів Авраама в юдеїв здійснювалось над восьмиденними хлопчиками і служило знаменням входження в союз (завіт) із Богом.

Разом з обрізанням, прийнятим Господом як знамення Завіту Бога з людьми, Він отримав також Ім’я Ісус (Спаситель), як печать Свого служіння справі спасіння світу. Ці дві події, що відбулися на самому початку земного життя Спасителя, нагадують християнам, що вони вступили у Новий Завіт з Богом і «обрізані нерукотворним обрізанням, стягненням гріховної плоті, обрізанням Христовим». Саме ім’я християнина засвідчує про вступ людини у Новий Завіт з Богом.

Святкуванням обрізання Церква стверджує віру в те, що Спаситель був Боголюдиною і прийняв істинне тіло людини, а не примарне, як учили деякі єретики.

Що не можна робити цього дня

Забороняється сваритися, лихословити, лаятися.

Не можна згадувати старі образи.

Не слід позичати та брати гроші в борг.

Народні прикмети

Північний вітер до холодного літа;

Від самого ранку сніжить – снігопади продовжуватимуться до самої весни;

Сильний сніг – влітку буде тепло;

На небі молодик – до великої повені навесні.

Пам’ятні події 1 січня

154 до н. е. – у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;

104 до н. е. – римський консул Гай Марій проводить Римом полоненого царя Нумідії Югурту;

45 до н.е. – в Римі вводять юліанський календар, розроблений єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;

1 – обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Об'явлення Божого імені людству;

89 – Сатурнин Люцій Антоній стає імператором Риму;

1622 – папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;

1709 – Війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;

1751 – друкують перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел», виданий Дені Дідро та Жаном Лероном Д'аламбером;

1785 – виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснована Джоном Волтером (1788 року перейменована в «The Times»);

1801 – астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;

1804 – проголошена незалежність Гаїті від Франції;

1880 – видають друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни;

1885 – у Чернівцях починає виходити україномовна газета «Буковина», редактором якої був письменник і громадський діяч Юрій Федькович;

1909 – у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;

1919 – Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1942 – у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об'єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;

1950 – згідно з американським планом «Троян», у цей день повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;

1954 – у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;

1959 – перемога Кубинської революції;

1983 – «Arpanet» змінює основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету;

1995 – розпочинає роботу Світова організація торгівлі;

1999 – введено безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція).

2000 – Туркменістан переходить з кирилиці на латинський алфавіт;

2002 – поява готівкового євро.

2007 – Болгарія та Румунія приєдналися до Європейського Союзу.

2015 – Росія припинила дію двосторонньої секретної угоди з США у галузі безпеки зберігання збройових урану і плутонію.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.