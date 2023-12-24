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Коли колядувати і щедрувати? Що каже церковний календар і як маніпулює Московська церква

культурний фронт
Михайло Глуховський glavcom.ua
Коли колядувати і щедрувати? Що каже церковний календар і як маніпулює Московська церква
Православні в Україні святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем
фото з відкритих джерел

Навіть РПЦ визнає правильні дати релігійних свят

З 1 вересня 2023 року Українська Православна церква/Православна церква України (УПЦ/ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. За ним важливі релігійні дати змістилися майже на два тижні раніше від того, як було ще минулого року. За новим календарем Різдво в Україні припадає з 24 на 25 грудня. Традиційними для одного з найбільших релігійних свят завжди були його атрибути – колядування, щедрування, посівання. З огляду на зміну календаря уточнимо, коли і як тепер треба святкувати. 

Колядка. 24-25 грудня

Якщо раніше колядували за так званим старим стилем – юліанським календарем 24-25 грудня, що припадає на 6-7 січня за григоріанським календарем і до Нового року 1 (14) січня відповідно, то тепер колядники ходитимуть і співатимуть по хатах з 24 (на Святвечір) грудня до 1 січня за новоюліанським церковним календарем, що співпадає із григоріанським, запровадженим 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII і який нині ухвалений у світі як міжнародний стандарт.

Коляда – це старовинний обряд славлення Різдва піснями. Коляда також – це слов'янський міфологічний персонаж, уособлення новорічного циклу, зазвичай фігурує у колядках. Коляда є учасником народних різдвяних обрядів з іграми і піснями, він наряджається у козла, або в іншу тварину. Окрім того, слово «коляда» означає «Святий Вечір», обряд славлення на Різдво. Колядки – обрядові пісні, у яких прославляється народження Христа.

Щедрівка. 31 грудня

Щедрували раніше на Маланки , яка за новим стилем – григоріанським календарем випадала на 13 січня, а засівали за новим стилем вранці на Василя 14 січня. Тепер щедрувати слід 31 грудня. Оскільки Маланка – 31 грудня, а Василя – 1 січня тепер співпадає з григоріанським календарем. У деяких областях України щедрували на Водохреща, яке припадало на 19 січня.

Тепер, за новоюліанським календарем Водохреща святкуватимуть 6 січня, як і за григоріанським. 

Щедрівки – обрядові народні пісні, у яких звучать побажання добробуту господаря оселі, куди люди прийшли щедрувати. Вважалося, що щедрування має принести господареві оселі гарний урожай. Традиційно господарі мають віддячити щедрувальникам, виявивши щедрість. Зазвичай це фрукти і солодощі. Колядувати і щедрувати можуть як хлопці, так і дівчата. 

Коли посівати? 1 січня

Посівати потрібно вранці 1 січня. Причому, сіяти зерно по хаті можуть лише хлопці, які, за традицією, мають зайти першими до хати у Новому році. 

Посівалки – це обрядове дійство, яке відбувається зрання після походу до церкви. Хлопці-посівальники йдуть по хатах друзів і знайомих і засівають оселі, бажаючи господарям добробуту. Зерно, зазвичай, тримали у рукавичках. За це господарі оселі віддячують посівальникам якоюсь винагородою.

Одразу слід зазначити, що хоч УПЦ/ПЦУ офіційно оголосили про перехід на новий календар, Церква не забороняє святкувати так як українці звикли, тобто Різдво з 6 на 7 січня 2024 року за григоріанським календарем.

Московська церква в Україні демонстративно оголошує інформацію, що святкуватиме і надалі Різдво 7 січня. Різними псевдоправославними спільнотами та прихильниками цієї організації поширюються дезінформацію що чудеса тільки стаються 7 січня річка Йордан змінює свій напрямок течії 19 січня.

Але у цьому є відверте лукавство і ось чому.

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Насправді дати святкування всіх свят в усіх християнських, у тому числі православних церков, однакові. І Різдво – завжди 25 грудня, і Василя – 1 січня, і Водохреща – 6 січня, але церкви живуть за різними календарями, які або співпадають з григоріанським, або відстають від нього на 13 днів Але це не означає що церква має іншу дату святкування Різдва.

Воно за юліанським календарем 25 грудня і у Російській православній церкві, в інших які залишилися на цьому календарі. На доказ цьому офіційна інформація РПЦ, де чорним по білому вказана у дужках правильна дата свята.

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Офіційні сайти РПЦ на відміну від УПЦ МП чесно повідомляють вірянам справжні дати релігійних свят

Тому розмови про те, що українці змінюють дату святкування Різдва, є відвертими маніпуляціями саме УПЦ МП, бо навіть її керівництво у Москві визнає правильні дати релігійних свят. Різдво і наші предки святкували 25 грудня, і ми зараз святкуємо 25 грудня, і навіть москалі, бо 7 січня за григоріанським календарем – це і є 25 грудня за церковним юліанським.

Михайло Глуховський, «Главком»

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Теги: церква свята українці православна церква Різдвяні свята солодощі обряд водохреща календар

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