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На ділянці метро між станціями «Либідська» – «Деміївська» побудують новий тунель

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На ділянці метро між станціями «Либідська» – «Деміївська» побудують новий тунель
Існує невелика ймовірність будівництва нової ділянки тунелю в іншому місці
фото ілюстративне

Заступник Віталія Кличка вважає, що всі ремонтні роботи вдасться виконати за обіцяні шість місяців, або навіть трохи швидше

Ремонт на місці протікання тунелю біля станції «Деміївська» передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів. Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю «Економічній правді».

За його словами, точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців.

«Це мають сказати фахівці. Це буде будівництво нових шістнадцяти чи скільки там метрів», – сказав Поворозник.

Заступник Віталія Кличка також припустив, що існує невелика ймовірність перенесення трасування метро і будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.

«Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є», – заявив чиновник.

Микола Поворозник також зазначив, що всі роботи вдасться виконати за обіцяні шість місяців, або навіть трохи швидше.

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

До слова, заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту. Рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

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Теги: Київ чиновник будівництво метро

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