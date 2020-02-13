«Єгипетську жрицю» причепурили і повернули на місце в центрі Києва (фото)



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Дерев'яна скульптура встановлена на вул. Золотоворітській, 6-А Фото: Київзеленбуд

Комунальники відреставрували скульптуру

Демонтовану нещодавно дерев’яну скульптуру «єгипетської жриці» комунальники повернули на вулицю Золотоворітську відреставровану та вже безпечну.

Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Комунальники пояснили, що «єгипетську жрицю» демонтували працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району, оскільки вона була аварійною, хиталася і чергове селфі біля неї могло мати неприємні наслідки - деревина біля підніжжя прогнила та струхлявіла. Були побоювання, що гниль могла «розростися» глибоко всередину.

«Та київську пам’ятку врятували – статую трохи вкоротили, щоб видалити трухляву деревину, й обробили спеціальним захисним засобом. Вважатимемо, що наша дерев’яна жінка зняла підбори, причепурилася і готова знову з вами фотографуватися. Шукайте її на вул. Золотоворітській, 6-А», - повідомили у Київзеленбуді.

Раніше кияни обурилися, що комунальники демонтували скульптуру «єгипетської жриці», яка багато років прикрашала вулицю Золотоворітську поруч із «Золотими воротами», і стала справжньою міською пам'яткою. Скульптура була зроблена зі всохлого дерева. До неї багато років приходили доторкнутися кияни та гості міста. За міською легендою, вона приносила людям фінансове благополуччя.

Таких скульптур зі всохлих дерев зробили кілька на центральних вулицях і в парках Києва в 2006-2007 роках. У кожної з них був свій сюжет, але більшість із них вже всохли остаточно і їх прибрали співробітники комунальних служб. «Єгипетська жриця» - одна з останніх.