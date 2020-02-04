Розгорівся скандал через будівництво біля метро «Лісова»: комунальники заперечують забудову парку документ



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Повідомлялося, що будівництво ТРЦ буде частково здійснюватися на землях парку Фото: КиевVласть

«Київзеленбуд» вніс роз’яснення щодо ділянки під забудову

Кияни обурені через видалення дерев на місці будівництва торгово-розважального комплексу біля метро «Лісова».

У зв’язку із соціальною напругою комунальне об’єднання «Київзеленбуд» внесло деякі роз’яснення. На сторінці об’єднання у Facebook зазначається, що ділянка під забудову не входить до складу зеленої зони території парку «Кіото».

«Відповідно до рішення Київської міської ради від 18.11.2004 р. № 826/2236, земельна ділянка площею 4,01 га передана ТОВ «Жен Сан» у довгострокову оренду на 25 років (закінчення дії оренди 08.09.2030 р.) для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торговельного центру з багатоповерховим паркінгом та реконструкції площі біля станції метро «Лісова». За даними Державного земельного кадастру, міського земельного кадастру та Містобудівного земельного кадастру м. Києва, територія, що перебуває в оренді у ТОВ «Жен Сан», не входить до складу зеленої зони території «Парку «Кіото». Дана ділянка межує із парком, який у 2018 році було оголошено парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення (Рішення Київської міської ради від 22 березня 2018 року № 376/4440)», - йдеться у повідомленні «Київзеленбуду».

Крім того, КО «Київзеленбуд» підготувало звернення до Державної екологічної інспекції України про проведення позапланової перевірки для з’ясування всіх обставин у частині видалення зелених насаджень на території будівництва. Про результати звернення та відповідь Держекоінспекції «Київзеленбуд» повідомить додатково.

Раніше повідомлялося, що Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Жен Сан» містобудівні умови і обмеження (МУО) для проектування будівництва торгового центру з паркінгом біля станції метро «Лісова» (у тому числі, на території парку «Кіото»).