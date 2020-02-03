Зеленбудівці показали, які дерева зрубали на схилах біля колони Магдебурзькому праву (фото, відео)
На місці видалених дерев заплановано вже цієї весни висадити нові
На схилах біля колони Магдебурзькому праву видалили дерева у зв'язку із їхнім станом. Видалялися аварійні, сухостійні, фаутні дерев та ті, які мають кут нахилу більше 45 градусів.
Про це повідомляє пресслужба КО «Київзеленбуд».
Зазначається, що видалення дерев проводилося згідно з актом обстеження зелених насаджень № 1-А від 09.01.2020, виданого після обстеження території відповідною постійно діючої комісією.
Згідно з актом, видаленню підлягали 57 дерев у зв’язку із їхнім станом, ще 11 дерев були в незадовільному стані, тож проводилася санітарна обрізка.
«Більшість дерев – клени ясенелисті. Ці дерева у вуличних посадках живуть недовго, порівняно з іншими видами – не більше 30 років, і більшість дерев, що були видалені у зв’язку із аварійним станом, досягли або ж були близькими до свого граничного віку», - розповіли зеленбудівці.
На місці видалених дерев заплановано вже цієї весни висадити нові дерева, а також відновити газон.
«Київзеленбуд» додав фото та відео дерев, які було видалено на схилах біля пам’ятного знаку колони Магдебурзькому праву.
Нагадаємо, що відповідно до чинних Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006, аварійне дерево - це дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров'я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, досягнення вікової межі.