Зеленбудівці показали, які дерева зрубали на схилах біля колони Магдебурзькому праву (фото, відео)



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Видаленню підлягали майже 70 дерев Фото: Київзеленбуд

На місці видалених дерев заплановано вже цієї весни висадити нові

На схилах біля колони Магдебурзькому праву видалили дерева у зв'язку із їхнім станом. Видалялися аварійні, сухостійні, фаутні дерев та ті, які мають кут нахилу більше 45 градусів.

Про це повідомляє пресслужба КО «Київзеленбуд».

Зазначається, що видалення дерев проводилося згідно з актом обстеження зелених насаджень № 1-А від 09.01.2020, виданого після обстеження території відповідною постійно діючої комісією.

Згідно з актом, видаленню підлягали 57 дерев у зв’язку із їхнім станом, ще 11 дерев були в незадовільному стані, тож проводилася санітарна обрізка.

«Більшість дерев – клени ясенелисті. Ці дерева у вуличних посадках живуть недовго, порівняно з іншими видами – не більше 30 років, і більшість дерев, що були видалені у зв’язку із аварійним станом, досягли або ж були близькими до свого граничного віку», - розповіли зеленбудівці.

На місці видалених дерев заплановано вже цієї весни висадити нові дерева, а також відновити газон.

«Київзеленбуд» додав фото та відео дерев, які було видалено на схилах біля пам’ятного знаку колони Магдебурзькому праву.

Нагадаємо, що відповідно до чинних Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006, аварійне дерево - це дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров'я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, досягнення вікової межі.