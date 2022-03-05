Кадирівці вийшли із захопленого на Київщині психоневрологічного інтернату

Кадирівці все ще на території Бородянки

Підрозділ кадирівців, який сьогодні захопив психоневрологічний диспансер у Бородянці, звільнив людей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13 години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Але вони не покинули територію населеного пункту», - сказав він в ефірі телеканалу.

«Звичайно, для людей, які там залишилися – для персоналу, для людей, які там знаходяться за станом здоров’я – це вже набагато краще, бо вони налякані, пережили великий стрес. Тим не менше зараз ситуація вже трохи краща», - додав Кулеба.

За його словами, там люди знаходяться у вкрай важких умовах, зокрема «немає води і світла», але їм весь час допомагають.

Як повідомлялося, 5 березня близько 13 години на територію Бородянського психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ кадирівців.

Вони замінували всі підходи до інтернату й звідти вели артилерійський вогонь по позиціях української армії.

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 760 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі.