  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Кадирівці вийшли із захопленого на Київщині психоневрологічного інтернату

    У&nbsp;Бородянському психоневрологічному інтернаті перебуває близько 760 людей - Кадирівці вийшли із захопленого на Київщині психоневрологічного інтернату

    У Бородянському психоневрологічному інтернаті перебуває близько 760 людей

    Кадирівці все ще на території Бородянки

    Підрозділ кадирівців, який сьогодні захопив психоневрологічний диспансер у Бородянці, звільнив людей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

    «Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13 години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Але вони не покинули територію населеного пункту», - сказав він в ефірі телеканалу.

    «Звичайно, для людей, які там залишилися – для персоналу, для людей, які там знаходяться за станом здоров’я – це вже набагато краще, бо вони налякані, пережили великий стрес. Тим не менше зараз ситуація вже трохи краща», - додав Кулеба.

    За його словами, там люди знаходяться у вкрай важких умовах, зокрема «немає води і світла», але їм весь час допомагають.

    Як повідомлялося, 5 березня близько 13 години на територію Бородянського психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ кадирівців.

    Вони замінували всі підходи до інтернату й звідти вели артилерійський вогонь по позиціях української армії.

    За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 760 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі.

    Теги: Росія війна Київщина заручники #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кадирівці вийшли із захопленого на Київщині психоневрологічного інтернату