Кадирівці захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці – Кулеба

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 760 людей

Із Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ кадирівців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії.

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 760 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом – заручники нелюдей», – повідомив Кулеба.

Кулеба наголосив, що ворог веде війну на всіх фронтах, прикривається мирним населенням, дітьми та хворими.

«Зараз перевіряємо цю новину на достовірність. Якщо інформація підтвердиться, то це стане ще одним фактом у низці військових злочинів російського окупанта. Адже останніми днями інтернат був укриттям й для місцевих жителів», – пояснив начальник Київської обласної військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома.

3 березня Києво-Святошинське відділення Фонду соціального страхування у Київській області повідомляло, що ситуація в Бучанському районі Київщини залишається напруженою. У Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів окупантів є великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. За даними відомства, було евакуйовано близько 200 людей.

Завдяки допомозі територіальної оборони Бородянки та Бучанського району всі хворі Бородянської лікарні вивезені в безпечне місце по сформованому коридору, як повідомили у Київській ОДА. Серед врятованих восьмеро – тяжкохворі.

Лікарі ж лишилися на своїх місцях, щоб і далі виконувати свої обов’язки та надавати допомогу пораненим.

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