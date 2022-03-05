На Чернігівщині українські військові розбили війська окупантів (фото)

На Чернігівщині українські військові розбили сили ворога, які сунули в бік Києва

Українські військові запобігли просування окупантів до столиці

В суботу, 5 березня, у Чернігівській області підрозділи військ оперативного командування «Північ» розбили сили військ російської армії. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

«На Чернігівщині підрозділами військ оперативного командування «Північ» сьогодні були розбиті сили противника, чим укотре запобігли їх просуванню у сторону столиці України», – йдеться у повідомленні.

За його словами, Збройні сили своїми діями вкотре запобігли просування російських військ у бік столиці України.

Оперативне командування «Північ» зазначили, що російську техніку спалили та вивели з ладу, окупанти втекли.

«Утім їх це не врятує: російські ворожі солдати не мають харчів, палива, вони деморалізовані та готові здаватися в полон. Натомість українські захисники впевнено тримають лінію оборони, готові до останнього стояти на захисті регіону, держави та її народу», – додали в ОК «Північ».

Нагадаємо, у Чернігівській області українські військові збили ворожий літак.