«Слуга народу» визначилась, кого висуне на окрузі Ляшка. Досьє на Анатолія Гунька



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Гунько – уродженець с. Сальне Ніжинського району Чернігівської області, адвокат, правозахисник, директор ТОВ «Гільдія права»

Бізнесмена Гунька підозрювали в організації злочинного угруповання, яке незаконно захопило держпідприємство «Радіопередавальний центр»

Партія «Слуга народу» висунула на довиборах до Верховної Ради на 208-му виборчому окрузі в Чернігівській області бізнесмена Анатолія Гунька. Таке рішення було ухвалено на з’їзді партії 30 серпня.

«Кандидатом за 208-м округом від «Слуги» буде Анатолій Гунько. Кримінальні справи, сказав, давно закрито», – написав народний депутат Олександр Качура у своєму Telegram.

Кримінальне провадження, про яке згадав Качура, стосується незаконного привласнення держпідприємства «Радіопередавальний центр» і завдання збитку обороноздатності держави. Як повідомляє «Інформатор», 2018 року серед заарештованих членів злочинного угруповання, причетного до провадження, був і Гунько.

Слідство вважало бізнесмена організатором цієї злочинної групи. Пізніше стало відомо, що державну землю незаконним способом могли отримати родичі Гунька. Під час розслідування Шевченківський райсуд Києва відправив Гунька під арешт, але той вийшов на волю, заплативши заставу в розмірі 1,7 млн грн.

Гунько – уродженець с. Сальне Ніжинського району Чернігівської області, адвокат, правозахисник, директор ТОВ «Гільдія права».

На парламентських виборах 2019 року балотувався по округу №209 (центр – м.Ніжин Чернігівської області) від партії «Батьківщина». У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від партії «Наш край».