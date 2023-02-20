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Катування у дитсадку Києва. Керівниця закладу зробила шокуючу заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Катування у дитсадку Києва. Керівниця закладу зробила шокуючу заяву

Олена Цимбаленко вважає несправедливим безальтернативний арешт вихователів, яких підозрюють у катуванні дітей

Керівниця київського «Центру АВА-терапії» Олена Цимбаленко, вихователів якого правоохоронні органи звинувачують у тортурах і знущаннях над дітьми, вважає несправедливим рішення суду щодо безальтернативного арешту чотирьох працівників закладу. Про це вона сказала в коментарі «Українським Новинам».

Цимбаленко зазначила, що на засідання суду з обрання запобіжного заходу вихователям, не допустили жодного свідка захисту. Також вона вважає, що рішення суду було прийняте заздалегідь.

«А ви як думаєте? Коли організатори п'яних вечірок під домашнім арештом а четверо дівчат в СІЗО? Жодного свідка з числа батьків не допустили, хоча засідання було відкрите. Рішення було прийнято заздалегідь і правосуддям тут і не пахне», – сказала Цимбаленко.

Керівниця додала, що під судом зібралися батьки дітей на підтримку вихователів та закладу, але всім було байдуже.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що у Києві правоохоронці викрили вихователів приватного дитсадка, які знущалися над дітьми та катували їх. Зловмисниці, зокрема, придушували своїх вихованців, обмотували скотчем та закривали рота рушником.

Київський суд обрав запобіжний захід двом вихователям приватного дитячого садка, яких підозрюють у знущаннях над вихованцями. Обох фігуранток взяли під варту.

Теги: Київ дитячий садок

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