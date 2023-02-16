Катування у дитсадку Києва. Суд обрав запобіжний захід вихователькам

Обох виховательок взяли під варту на два місяці

Київський суд обрав запобіжний захід двом вихователям приватного дитячого садка, яких підозрюють у знущаннях над вихованцями. Обох фігуранток взяли під варту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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«За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжні заходи чотирьом вихователькам приватного корекційного дитячого садочка, яких підозрюють у катуванні дітей. Голосіївський районний суд міста Києва підтвердив обґрунтованість підозр та задовольнив клопотання прокурора про обрання усім чотирьом підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою строком на два місяці», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що підозрювані упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців дитячого закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку або невиконання вказівок вихователів.

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Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 127 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що у Києві правоохоронці викрили вихователів приватного дитсадка, які знущалися над дітьми та катували їх. Зловмисниці, зокрема, придушували своїх вихованців, обмотували скотчем та закривали рота рушником.