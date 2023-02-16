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Катування у дитсадку Києва. Суд обрав запобіжний захід вихователькам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Катування у дитсадку Києва. Суд обрав запобіжний захід вихователькам
скрін з відео

Обох виховательок взяли під варту на два місяці

Київський суд обрав запобіжний захід двом вихователям приватного дитячого садка, яких підозрюють у знущаннях над вихованцями. Обох фігуранток взяли під варту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжні заходи чотирьом вихователькам приватного корекційного дитячого садочка, яких підозрюють у катуванні дітей. Голосіївський районний суд міста Києва підтвердив обґрунтованість підозр та задовольнив клопотання прокурора про обрання усім чотирьом підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою строком на два місяці», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що підозрювані упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців дитячого закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку або невиконання вказівок вихователів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 127 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що у Києві правоохоронці викрили вихователів приватного дитсадка, які знущалися над дітьми та катували їх. Зловмисниці, зокрема, придушували своїх вихованців, обмотували скотчем та закривали рота рушником.

Теги: Київ дитячий садок суд

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