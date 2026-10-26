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Киян налякали сімома повідомленнями про тривогу за п'ять хвилин

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Киян налякали сімома повідомленнями про тривогу за п'ять хвилин
Киян засипали попередженнями про атаку дронів
фото: loda.gov.ua

Мешканці столиці отримали серію екстрених сповіщень про масовану атаку безпілотників

Увечері 26 жовтня кияни отримали серію тривожних сповіщень про загрозу масованої атаки безпілотників. Протягом п'яти хвилин застосунок «Київ Цифровий» щонайменше сім разів попередив користувачів про небезпеку. Ймовірно, така кількість повідомлень була спричинена технічним збоєм. Про це повідомляє «Главком».

Як свідчать скриншоти сповіщень, перше попередження про нову загрозу надійшло о 18:47. У ньому йшлося про масовану атаку дронів на місто.

Киян налякали сімома повідомленнями про тривогу за п'ять хвилин фото 1
Киян налякали сімома повідомленнями про тривогу за п'ять хвилин фото 2

Вже о 18:48 застосунок повідомив про відбій повітряної тривоги, яка тривала 57 хвилин. Однак тієї ж хвилини користувачі отримали нове повідомлення про небезпеку.

Згодом попередження почали надходити майже щохвилини. Зокрема, о 18:49 застосунок двічі сповістив про нову загрозу, а аналогічні повідомлення з'явилися о 18:50 та 18:51.

Киян налякали сімома повідомленнями про тривогу за п'ять хвилин фото 3

Усі сповіщення містили однаковий текст: «Масована атака дронів на місто». Вони також супроводжувалися червоною позначкою «Обов'язково», яка вказувала на терміновість попередження.

Імовірно, причиною такої кількості повторних сповіщень став технічний збій у роботі застосунку «Київ Цифровий». Водночас офіційних пояснень щодо можливих неполадок наразі немає.

Нагадаємо, що відбій оголосили о 18:51.

Теги: тривога укриття

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