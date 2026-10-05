У Польщі стався курйоз із попередженням про російську повітряну атаку

Попередження про російську атаку отримав не той регіон Польщі

Урядовий центр безпеки переплутав регіони під час розсилки попередження

У Польщі сталася помилка під час розсилки попереджень через російську повітряну атаку на Україну. Повідомлення, призначене для жителів Люблінського воєводства на сході країни, отримали також мешканці Любуського воєводства біля кордону з Німеччиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Урядовий центр безпеки Польщі.

Увечері 5 жовтня жителів Люблінського воєводства було попереджено про російську повітряну атаку на території України. У повідомленні зазначалося, що ситуація перебуває під контролем, а в польському повітряному просторі працює авіація країни. Згодом з'ясувалося, що сповіщення помилково отримали й жителі Любуського воєводства.

Любуське воєводство розташоване на заході Польщі та безпосередньо межує з Німеччиною, тоді як Люблінське – на сході країни й має спільний кордон з Україною протяжністю майже 300 км.

Урядовий центр безпеки наголосив, що попередження стосувалося виключно Люблінського воєводства, та перепросив жителів іншого регіону за занепокоєння і незручності, спричинені помилковою розсилкою.

Нагадаємо, Польща посилює заходи безпеки на тлі російських атак по Україні. У Любліні відновлено укриття часів холодної війни, розраховане на 200 людей, а польські школи та дитсадки отримали інструкції щодо дій у разі повітряної загрози.

Також Польща посилює військову присутність у Люблінському воєводстві. Крім того, міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає можливість збивати російські безпілотники над територією України, однак остаточного рішення ще немає і воно потребує узгодження із союзниками по НАТО.

Раніше стало відомо, що Польща змінить процедуру перехоплення ракет і безпілотників, які заходять у повітряний простір країни з боку Росії. Нові правила дозволять польським військовим швидше відкривати вогонь по повітряних цілях без їхнього попереднього візуального підтвердження.