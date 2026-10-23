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Чи пускатимуть сторонніх до шкільних укриттів: пояснення МВС

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Чи пускатимуть сторонніх до шкільних укриттів: пояснення МВС
В шкільні укриття не пускатимуть сторонніх під час освітнього процесу
фото: НУШ

Під час уроків пріоритет мають учні та працівники закладу, однак за певних умов захисними спорудами зможуть користуватися й інші люди

Шкільні укриття залишатимуться доступними для населення поза освітнім процесом. Водночас під час очного навчання першочергове право користуватися захисними спорудами матимуть учні та працівники закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на роз’яснення Міністерства внутрішніх справ України.

Підкреслюється, що Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка впорядковує вже чинні вимоги щодо використання укриттів у закладах освіти.

Поза навчальним процесом шкільні укриття залишатимуться відкритими для населення відповідно до встановленого порядку. Тобто сторонні люди зможуть скористатися ними, коли в закладі не відбувається освітній процес.

Крім того, за рішенням місцевих органів влади укриття в школах можуть одночасно використовуватися для захисту учасників освітнього процесу та інших мешканців. У такому разі учнів і населення мають розміщувати у відокремлених приміщеннях.

Окремі вимоги передбачені для закладів дошкільної освіти. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», укриття в дитячих садочках використовуються для захисту учасників освітнього процесу.

МВС наголошує, що правила доступу до захисних споруд у закладах освіти залежать від режиму їхньої роботи та встановленого порядку використання укриттів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України також планує до кінця тижня ухвалити постанову про оновлення правил бронювання військовозобов’язаних. Із проєкту документа вже виключили пункт, який передбачав неврахування працівників із відстрочкою від мобілізації під час розрахунку квоти бронювання.

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Теги: МВС укриття тривога війна школа

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