У Києві росіяни вдарили ракетою по обʼєкту транспортної інфраструктури (оновлено)

Удар по обʼєкту транспортної інфраструктури стався у Дніпровському районі

У ніч на 13 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні Сили та мера столиці Віталія Кличка.

Віталій Кличко повідомив: «Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!»

Вибухи у Києві пролунали до оголошення ракетної загрози. Моніторингові канали пишуть, що не було інформації про пуски, тому тривогу оголосили запізно.

Оновлено 23:15

Кличко повідомив, що у Дніпровському районі влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце.

Також у Деснянському районі влучання ракети в 4-поверхову складську будівлю.

Як відомо, під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася. «Уже 11 постраждалих у столиці. Одна людина загинула», – підсувавав мер.

Нагадаємо, 2 жовтня російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинула 24-річна дівчина, ще двоє людей дістали поранення. Пожежа спалахнула на 24-му та 25-му поверхах багатоповерхівки.

Крім того, 10 жовтня під час чергової російської атаки на столицю уламки безпілотника впали на відкритій території Дарницького району та пошкодили кілька припаркованих автомобілів. За повідомленням міської влади, пожежі на цій локації не виникло.