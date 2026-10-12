Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві росіяни вдарили ракетою по обʼєкту транспортної інфраструктури (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві росіяни вдарили ракетою по обʼєкту транспортної інфраструктури (оновлено)
Київ перебуває під атакою ворога
фото: glavcom.ua

Удар по обʼєкту транспортної інфраструктури стався у Дніпровському районі

У ніч на 13 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні Сили та мера столиці Віталія Кличка.

Віталій Кличко повідомив: «Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!»

Вибухи у Києві пролунали до оголошення ракетної загрози. Моніторингові канали пишуть, що не було інформації про пуски, тому тривогу оголосили запізно.

Оновлено 23:15

Кличко повідомив, що у Дніпровському районі влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце.

Також у Деснянському районі влучання ракети в 4-поверхову складську будівлю.

Як відомо, під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася. «Уже 11 постраждалих у столиці. Одна людина загинула», – підсувавав мер.

Нагадаємо, 2 жовтня російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинула 24-річна дівчина, ще двоє людей дістали поранення. Пожежа спалахнула на 24-му та 25-му поверхах багатоповерхівки.

Крім того, 10 жовтня під час чергової російської атаки на столицю уламки безпілотника впали на відкритій території Дарницького району та пошкодили кілька припаркованих автомобілів. За повідомленням міської влади, пожежі на цій локації не виникло.

Теги: вибух Київ укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За скоєний напад на чоловіка молодикам загрожує до 10 років позбавлення волі
Жорстоке побиття на Подолі: підлітки напали на чоловіка у його ж дворі через зауваження
18 вересня, 11:01
Творча зустріч зі скульпторкою Алісою Забой у Київській картинній галереї
Куди сходити у Києві 21-27 вересня: дайджест культурних подій
19 вересня, 19:02
Кіт дивиться на вулицю, де палає атакована росіянами будівля
Кіт на підвіконні на тлі палаючої Академії наук: мережу вразили кадри з Києва (відео)
29 вересня, 10:06
Ворожий БпЛА завдав удару по території установи увечері 30 вересня о 18:18
Дрон РФ ударив по Інституту ядерних досліджень у Києві
1 жовтня, 13:50
Російський безпілотник влучив у будівлю загальноосвітньої школи в Солом’янському районі столиці
Російський удар по школі в Києві. Президент зробив жорстку заяву
1 жовтня, 12:09
На території приватної садиби спалахнув триповерховий житловий будинок
Нічна пожежа у Голосіївському районі: палав триповерховий будинок, є постраждалий (фото)
6 жовтня, 11:12
Наслідки російської атаки на Київ
Атака на Київ: спалахнула п'ятиповерхівка і приватний будинок, є загибла (оновлено)
7 жовтня, 20:43
Працівники Муніципальної охорони розгортають сигнальні стрічки на місці падіння уламків БпЛА в Голосіївському районі 
Атака на Київ 8 жовтня: кількість постраждалих зросла до 14 осіб, троє загиблих
8 жовтня, 13:33
Чоловік дивом врятувався від смерті
Удар дрона по дитсадку на Київщині: чоловік встиг врятуватися за мить до вибуху (відео)
9 жовтня, 16:12

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві росіяни вдарили ракетою по обʼєкту транспортної інфраструктури (оновлено)
У Києві росіяни вдарили ракетою по обʼєкту транспортної інфраструктури (оновлено)
Резервні джерела питної води для столиці: «Київводоканал» заявив про конфлікт із Міндовкілля
Резервні джерела питної води для столиці: «Київводоканал» заявив про конфлікт із Міндовкілля
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 13 жовтня 2026 року
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 13 жовтня 2026 року
Біля Байкового кладовища у Києві запрацює ритуальний ярмарок
Біля Байкового кладовища у Києві запрацює ритуальний ярмарок
Російський дрон влучив у 25-поверхівку в Києві: загинула людина (оновлено)
Російський дрон влучив у 25-поверхівку в Києві: загинула людина (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
239K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Сьогодні, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Сьогодні, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua