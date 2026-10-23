Кличко знайшов пояснення, чому в Києві досі бракує мобільних укриттів

Кличко: «Я, як чиновник, не можу на будь-якій будівлі написати «укриття»

У той час як у Харкові, Херсоні, Івано-Франківську та багатьох інших містах України мобільні бетонні укриття вже давно стали звичною частиною міського простору, у столиці їхня масова поява досі залишається проблемним питанням. Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «ВВС Україна» розповів про причини такої затримки та назвав головні бар'єри, які заважають швидкому встановленню захисних споруд, інформує «Главком».

За словами очільника столиці, головною причиною тривалої відсутності мобільних укриттів була відсутність державних державних стандартів і сертифікації.

«Я, як чиновник, не можу на будь-якій будівлі написати «укриття». Якщо люди будуть бачити, що це укриття, а цей об'єкт не сертифікований і, не дай Бог, людина в ньому загине, то це означає, що ми ввели в оману людей, ми наразили їх на небезпеку», – підкреслив Кличко. За його словами, державні критерії та відповідні сертифікати для таких об'єктів були затверджені лише влітку минулого року.

Друга проблема полягає в системі управління та розподілі коштів між міською владою та районними в місті Києві державними адміністраціями (РДА). Кличко зазначив, що на початку осені 2025 року з міського бюджету було виділено 500 млн грн безпосередньо районним адміністраціям, які є балансоутримувачами та розпорядниками коштів. Однак до кінця року ці гроші так і не були реалізовані й повернулися до бюджету, оскільки жодної закупівлі райони не провели.

Мер наголосив на системному конфлікті повноважень. Місто Київ складається з 10 районів, де районна адміністрація відповідає за свій район, і прямо за декілька тижнів перед повномасштабним вторгненням було зроблено постановою їх впорядкування. Голови районів пеебувають у вертикалі президента, він призначає кожного голову районної адміністрації.

«Я навіть не можу не тільки звільнити цю людину, я навіть догану не можу дати. Я не жаліюсь, але є вертикаль управління. Я можу сказати «ай-ай-ай», вимагати і так далі, але вони зробили непрацездатну систему», – додав він.

Журналіст зауважив, що самі голови РДА пояснюють невикористання коштів тим, що 500 млн грн їм виділили наприкінці року (у грудні), через що фізично бракувало часу на проведення тендерних процедур та закупівлю. У відповідь на ці закиди Віталій Кличко відкинув подібні пояснення, заявивши, що посадовці могли принаймні укласти контракти та зробити замовлення, а саму поставку отримати вже після нового року.

Наразі розв'язання проблеми зрушило з мертвої точки завдяки альтернативним джерелам та комунальним підприємствам. Перше мобільне укриття в Києві відкрили наприкінці 2025 року в Деснянському районі – його звели за гроші бізнесу. Крім того, КП «Київпастранс» уже закупило 14 мобільних укриттів, які найближчим часом встановлять на зупинках громадського транспорту.

Загалом, за словами мера, за час повномасштабного вторгнення у Києві облаштовано понад 4400 укриттів різних типів, на що з міського бюджету було спрямовано 7 млрд грн. Мер підсумував, що якщо РДА не використають надані їм бюджетні можливості до кінця року, міська влада змушена буде публічно продемонструвати киянам реальну ефективність роботи районних чиновників.

Нагадаємо, на початку вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці протягом місяця планують встановити перші 40-50 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, поблизу яких відсутні стаціонарні захисні споруди. Очільник міста зауважив, що реалізація цієї програми затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій.

За словами мера, наразі у Києві функціонує понад 4 тис. укриттів різних типів та паралельно відкриваються нові об'єкти. Водночас мобільні сховища мають обмежену місткість і розраховані на 30-40 осіб, що не вирішує проблему для всього трьохмільйонного міста.

18 грудня 2025 року у Деснянському районі столиці було встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.

Також у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.

Міський голова Києва Віталій Кличко під час колегії Київської міської державної адміністрації (КМДА) дав доручення очільникам районних адміністрацій столиці негайно переглянути пріоритети використання бюджетних коштів і спрямувати їх на облаштування укриттів.