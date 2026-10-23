Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко знайшов пояснення, чому в Києві досі бракує мобільних укриттів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко знайшов пояснення, чому в Києві досі бракує мобільних укриттів
Перше мобільне укриття у Києві – біля зупинки громадського транспорту
фото: kyivcity.gov.ua

Кличко: «Я, як чиновник, не можу на будь-якій будівлі написати «укриття»

У той час як у Харкові, Херсоні, Івано-Франківську та багатьох інших містах України мобільні бетонні укриття вже давно стали звичною частиною міського простору, у столиці їхня масова поява досі залишається проблемним питанням. Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «ВВС Україна» розповів про причини такої затримки та назвав головні бар'єри, які заважають швидкому встановленню захисних споруд, інформує «Главком».

За словами очільника столиці, головною причиною тривалої відсутності мобільних укриттів була відсутність державних державних стандартів і сертифікації.

«Я, як чиновник, не можу на будь-якій будівлі написати «укриття». Якщо люди будуть бачити, що це укриття, а цей об'єкт не сертифікований і, не дай Бог, людина в ньому загине, то це означає, що ми ввели в оману людей, ми наразили їх на небезпеку», – підкреслив Кличко. За його словами, державні критерії та відповідні сертифікати для таких об'єктів були затверджені лише влітку минулого року.

Друга проблема полягає в системі управління та розподілі коштів між міською владою та районними в місті Києві державними адміністраціями (РДА). Кличко зазначив, що на початку осені 2025 року з міського бюджету було виділено 500 млн грн безпосередньо районним адміністраціям, які є балансоутримувачами та розпорядниками коштів. Однак до кінця року ці гроші так і не були реалізовані й повернулися до бюджету, оскільки жодної закупівлі райони не провели.

Мер наголосив на системному конфлікті повноважень. Місто Київ складається з 10 районів, де районна адміністрація відповідає за свій район, і прямо за декілька тижнів перед повномасштабним вторгненням було зроблено постановою їх впорядкування. Голови районів пеебувають у вертикалі президента, він призначає кожного голову районної адміністрації. 

«Я навіть не можу не тільки звільнити цю людину, я навіть догану не можу дати. Я не жаліюсь, але є вертикаль управління. Я можу сказати «ай-ай-ай», вимагати і так далі, але вони зробили непрацездатну систему», – додав він.   

Журналіст зауважив, що самі голови РДА пояснюють невикористання коштів тим, що 500 млн грн їм виділили наприкінці року (у грудні), через що фізично бракувало часу на проведення тендерних процедур та закупівлю. У відповідь на ці закиди Віталій Кличко відкинув подібні пояснення, заявивши, що посадовці могли принаймні укласти контракти та зробити замовлення, а саму поставку отримати вже після нового року.

Наразі розв'язання проблеми зрушило з мертвої точки завдяки альтернативним джерелам та комунальним підприємствам. Перше мобільне укриття в Києві відкрили наприкінці 2025 року в Деснянському районі – його звели за гроші бізнесу. Крім того, КП «Київпастранс» уже закупило 14 мобільних укриттів, які найближчим часом встановлять на зупинках громадського транспорту.

Загалом, за словами мера, за час повномасштабного вторгнення у Києві облаштовано понад 4400 укриттів різних типів, на що з міського бюджету було спрямовано 7 млрд грн. Мер підсумував, що якщо РДА не використають надані їм бюджетні можливості до кінця року, міська влада змушена буде публічно продемонструвати киянам реальну ефективність роботи районних чиновників.

Нагадаємо, на початку вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці протягом місяця планують встановити перші 40-50 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, поблизу яких відсутні стаціонарні захисні споруди. Очільник міста зауважив, що реалізація цієї програми затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій.

За словами мера, наразі у Києві функціонує понад 4 тис. укриттів різних типів та паралельно відкриваються нові об'єкти. Водночас мобільні сховища мають обмежену місткість і розраховані на 30-40 осіб, що не вирішує проблему для всього трьохмільйонного міста.

18 грудня 2025 року у Деснянському районі столиці було встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. 

Також  у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.

Міський голова Києва Віталій Кличко під час колегії Київської міської державної адміністрації (КМДА) дав доручення очільникам районних адміністрацій столиці негайно переглянути пріоритети використання бюджетних коштів і спрямувати їх на облаштування укриттів. 

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко укриття Україна кияни місто безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекінобожевілля українських влади та опозиції
Пекінобожевілля українських влади та опозиції
24 вересня, 07:19
Президент зазначив, що найвагомішу роль у знятті з порядку денного «духу Анкориджа» відіграли Збройні сили України
Зеленський зробив заяву про «анкориджські домовленості»
24 вересня, 19:26
По звичайних шахедах збиття перевищує 90%
Зеленський назвав відсоток перехоплення реактивних шахедів
26 вересня, 22:55
Поліція закликала мешканців не наближатися до підозрілих уламків або інших невідомих предметів та не перебувати поблизу місця інциденту
У Молдові біля прикордоння вибухнув дрон (відео)
30 вересня, 09:30
Російські атаки поставили під загрозу роботу українських металургійних підприємств
Україна може втратити $5 млрд експорту через зупинку металургійних заводів – аналітика
2 жовтня, 14:47
Цвітіння каштанів у Києві, вересень 2026 року
Захист каштанів від молі: петиція до Київради набрала необхідні голоси
2 жовтня, 16:21
Трамп також заявив, що Україні час передати переговори комусь іншому
Трамп може змусити Україну укласти мир із РФ до грудня – WP
20 жовтня, 18:05
США не припинили передачу розвідданих Україні
ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України
14 жовтня, 15:59
Американська сторона була готова допомогти Зеленському та його родині евакуюватися з Києва
Зеленський розповів, яку пропозицію зробив йому Байден у перші години вторгнення РФ
Вчора, 19:12

Новини

У Києві восьмий раз за день оголошено повітряну тривогу
У Києві восьмий раз за день оголошено повітряну тривогу
На Білоцерківщині під колесами вантажівки загинув велосипедист
На Білоцерківщині під колесами вантажівки загинув велосипедист
Кличко знайшов пояснення, чому в Києві досі бракує мобільних укриттів
Кличко знайшов пояснення, чому в Києві досі бракує мобільних укриттів
Скандал у Голосіївському районі: соцмережі обурені, куди йдуть мільйони замість шкільних укриттів
Скандал у Голосіївському районі: соцмережі обурені, куди йдуть мільйони замість шкільних укриттів
Екстрені відключення світла 23 жовтня 2026 року введено у Києві та області
Екстрені відключення світла 23 жовтня 2026 року введено у Києві та області
Рух Південним мостом 23 жовтня буде тимчасово перекрито: деталі обмежень
Рух Південним мостом 23 жовтня буде тимчасово перекрито: деталі обмежень

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
95K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56
Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
Сьогодні, 08:58
В Україні до 20°, місцями дощитиме: погода на 23 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua