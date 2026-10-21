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Росія атакувала Київ балістикою: у місті пролунали вибухи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала Київ балістикою: у місті пролунали вибухи
Вибухи в Києві пролунали після оголошення повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

У Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки

У Києві ввечері 21 жовтня пролунали потужні вибухи: російські окупанти атакують столицю балістичними ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал мера Віталія Кличка та Повітряні Сили України

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 22:06. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а згодом повідомили про кілька цілей, що рухаються на Київ.

«Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!» – закликав мер Києва Віталій Кличко.

22:33 Оновлення 

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за попередньою інформацією, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки.

На іншій локації в цьому ж районі пошкоджено АЗС. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Атака триває, інформація оновлюється.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1701-й день повномасштабної війни Росії проти України. 

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Теги: окупанти населення Віталій Кличко місцева влада укриття озброєння Київ ракетна атака

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