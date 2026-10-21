Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття 

Станом на 02:39 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих дронів.

В столиці оголошено жовтий рівень небезпеки.  

Тривоги у Києві
21 жовтня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 02:39    

Як тепер працюють тривоги у Києві

У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.

Жовтий рівень – дронова небезпека

Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.

Червоний рівень – посилена повітряна загроза

Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1701-й день повномасштабної війни Росії проти України. 

Читайте також:

Теги: місцева влада укриття влада населення безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Первомайську під удар потрапив торговельний центр
Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей
Вчора, 22:55
Останні відомості про публічну активність керівника КНДР датовані серединою жовтня
Кім Чен Ин впав у кому? Що відомо про стан лідера Північної Кореї
Вчора, 01:27
Наслідки російського удару по Запоріжжю 18 жовтня
20 локацій під ударом. Повітряні сили розкрили наслідки масованої атаки РФ
18 жовтня, 08:39
Сервіс Flightradar24 показує повітряний простір над Москвою без літаків
Усі аеропорти Москви зупинили прийом рейсів через атаку дронів
16 жовтня, 02:10
Україна розпочала операцію M&M's, мета якої – паралізувати роботу московських аеропортів
Україна готує авіаколапс у Москві? The Atlantic розкрив деталі операції
15 жовтня, 18:48
Реактивні шахеди становлять окрему проблему для протиповітряної оборони
Тернопіль атакував реактивний безпілотник: пошкоджено адмінбудівлю
14 жовтня, 04:16
Через падіння напруги у високовольтній мережі енергосистема не має змоги передавати необхідні обсяги електроенергії
Коли столиця та Київщина повернуться до планових відключень світла: пояснення Міненерго
8 жовтня, 11:03
Удари по цивільних автівках на Харківщині не припиняються
Російський дрон вдарив по авто на Харківщині: загинула жінка
3 жовтня, 22:10
Основний акцент мобілізації був зроблений на чоловіків 40-50 років
Аналітик назвав категорію чоловіків, яких мобілізують найчастіше
27 вересня, 16:15

Події в Україні

Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську
Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Повітряна тривога у Києві тривала понад три години
Повітряна тривога у Києві тривала понад три години
Атака на Кременчук: російський дрон влучив у навчальний заклад
Атака на Кременчук: російський дрон влучив у навчальний заклад
Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей
Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua