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Дирекція Прем'єр-ліги перенесла другий тайм одного з матчів туру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Дирекція Прем'єр-ліги перенесла другий тайм одного з матчів туру
«Пивовари» вимушено відклали з'ясування взаємин
фото: ФК «Оболонь»

Безпекова ситуація не дозволила продовжити поєдинок елітного дивізіону

Матч між київською «Оболонню» і криворізьким «Кривбасом» у 8-му турі української Прем'єр-ліги перенесли на невизначений термін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УПЛ.

Поєдинок був запланований на 13:00 суботи. Проте, через повітряну тривогу в столиці він розпочався на 45 хвилин пізніше. Згодом нова загроза перервала матч ще на 50 хвилин.

У перерві зустрічі в Києві знову оголосили повітряну тривогу. До 19-ї години загроза в місті не минула. Зрештою, офіційні особи вирішили перенести матч на невизначений термін.

«Оболонь» веде в рахунку після першого тайму (1:0). Рахунок у протистоянні відкрив нападник «пивоварів» Суханов. Долю поєдинку дирекція УПЛ визначить згодом.

Українська Прем'єр-ліга. Восьмий тур

«Оболонь» – «Кривбас» – 1:0 (зупинений після першого тайму)

  • Гол: Суханов, 18

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До слова, донецький «Шахтар» із голами з дистанції розгромив «Верес» із Рівного в УПЛ. М'ячі за «гірників» забили хавбек Педріньйо, а також оборонці Матвієнко та Педро Енріке. Рівняни грали вдесятьох через вилучення півзахисника Барана.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» отримало кадрове підсилення з лазарету. До тренувань повернулися воротар Волинець, оборонець Крушинський та хавбек Андрієвський. Вони можуть зіграти проти чернівецької «Буковини».

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Теги: ФК «Оболонь» ФК «Кривбас» УПЛ тривога Київ футбол

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