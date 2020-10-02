Суд заборонив зведення багатоповерхівки поблизу Києво-Печерської лаври



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На ділянці площею 0,05 га на вул. Редутній, 32 мав з'явитися шестиповерховий будинок

Земля під забудову відноситься до земель історико-культурного призначення

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними та скасував містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул. Редутній, 32 у Печерському районі столиці. Про це свідчить рішення суду від 17 вересня.

Ці МУО були видані у березні 2014 року для будівництва індивідуального житлового будинку на ділянці площею 0,05 га на вул. Редутній. Однак, замість 3-поверхового там зводиться 6-поверховий багатоквартирний будинок, що суперечить виданим МУО, а також Генплану і чинним будівельним нормам, зокрема, стосовно інсоляції сусідніх будівель, протипожежних відстаней та ін.

Вулиця Редутна розташовується в межах охоронної (буферної) зони об’єкта, занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра», в зоні охоронюваного ландшафту, в межах Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Київ» і відноситься до земель історико-культурного призначення.

Суд встановив, що погоджене Мінкультом історико-містобудівне обґрунтування будівництва на вул. Редутній, 32 було скасоване судом у червні 2019 року.

Як згадується в ухвалі, Мінкульт видав погодження на будівництво всупереч рішенню Київради від 22.01.2015 №24/889 щодо введення мораторію на нове будівництво в буферній зоні Києво-Печерської лаври.

Також суд встановив, що забудовник у 2014 році зареєстрував Декларацію про початок виконання будівельних робіт, яку ДАБІ скасувала у 2017 році. Однак, навіть після її скасування будівельні роботи продовжувались.

Позов до суду подав місцевий житель, який вказував, крім зазначеного вище, також на те, що забудова займає практично всю площу ділянки, без відступу від суміжних будинків, з самовільним захопленням та використанням під’їзду в міжділянковому пішохідному проході і т.д.

Зауважимо, що це не перший багатоквартирний будинок, який перевищує дозволені 3-4 поверхи на вказаній території. Так, на вул. Редутна, 67 побудовано 8-поверховий житловий комплекс.

Вулиці Редутна і Радіальна є т.зв. «Царським селом».

За даними Держгеокадастру, власниками ділянки 0,05 га на вул. Редутній, 32 є Олена Грекул, Ростислав Грекул і Дмитро Караученко. Раніше останні двоє були помічниками в нардепів від Партії регіонів і «Батьківщини».

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував дозвіл на будівництво житлового комплексу у Протасовому яру.