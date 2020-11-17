Києвом прокотилася хвиля обливань автівок кислотою: вже п’ять випадків (відео)

За декілька днів у Києві сталася серія пошкоджень автомобілів невідомими особами

У Києві стався черговий випадок обливання автомобіля кислотою. Цього разу акт вандалізму зафіксовано у дворі будинку на вулиці Панаса Мирного.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Очевидців просять допомогти встановити та затримати зловмисників.

У соцмережі повідомляють, що це вже третій випадок обливання автомобілів кислотою. Так, 9 листопада вдень було облито кислотою автомобіль, припаркований у дворі будинку на вул. Беретті, 5. Ще один подібний випадок стався на вул. Олени Теліги.

Проте, кияни повідомляють, що 15 листопада на проспекті Маяковського невідомі облили кислотою два автомобілі, які стояли на прибудинковій парковці.