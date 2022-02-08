За рік кількість боргів українців зросла майже на 30%

Кількість боргів українців зросла майже на 30% за рік

У 2020-му прирicт складав 1,2 млн заборгованостей

За 2021 рік сумарна кількість боргів українців зросла на 29%, а їхня чисельність збільшилася майже на 1,5 млн. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані ЄРБ.

Для порiвняння, у 2020-му прирicт складав 1,2 млн заборгованостей.

Найшвидше зростають такі категорії:

стягнення коштiв, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями – + 47% або +567 тисяч боргiв;

заборгованість з оплати комунальних послуг – + 41% або +140 тисяч боргiв за 2021 рік, а за два роки – більш ніж вдвічі. Загальний борг на 01 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн;

борги у справах про адміністративні правопорушення – +35% або +285 тис. боргiв

Як відзначається, найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед банками, компаніями і організаціями – 1 761 749 боргiв (27% вiд загального числа заборгованостей), стягнення коштів на користь держави – 1 629 505 боргiв (25%), а також штрафи за порушення ПДД – 1 327 440 боргiв (20%).

«Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів», – наголосили аналітики.

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