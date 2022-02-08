  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Борг&raquo; за газ у платіжці: у &laquo;Нафтогазі&raquo; пояснили, як діяти - Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти
    «Борг» за газ у платіжці: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти
    фото з відкритих джерел

    Якщо споживач не згоден з даними нарахування обсягів газу, він може звернутися до облгазу

    Щоб отримувати в платіжках за газ лише коректні цифри за обсягами блакитного палива, потрібно передавати дані до облгазів з 1 по 5 число щомісяця, нагадали у НАК «Нафтогаз».

    «Облік газу – зобов'язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Це ті компанії, які приходять до вас періодично знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання. Облгази збирають показання лічильників через канали зв'язку», – йдеться у повідомленні.

    Постачальники газу беруть дані щодо кількості спожитого палива з інформаційної платформи оператора ГРМ. Потім обсяг спожитого газу множиться на ціну, зафіксовану у межах поточного тарифного плану.

    Якщо клієнт не передав показання лічильника або передав їх пізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні обсяги споживання.

    У разі якщо споживач не згоден з даними нарахування обсягів газу, він може звернутися до облгазу. Облгаз має зробити перерахунок в обсягах. Інформація буде відображена у рахунку наступного місяця.

    Нагадаємо, експерти радять подавати претензію щодо завищених показів лічильників до облгазу, а також одразу скаргу до НКРЕКП.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

    Читайте також:
    Теги: НКРЕКП газ тарифи Нафтогаз України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти