Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти

«Борг» за газ у платіжці: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти

Якщо споживач не згоден з даними нарахування обсягів газу, він може звернутися до облгазу

Щоб отримувати в платіжках за газ лише коректні цифри за обсягами блакитного палива, потрібно передавати дані до облгазів з 1 по 5 число щомісяця, нагадали у НАК «Нафтогаз».

«Облік газу – зобов'язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Це ті компанії, які приходять до вас періодично знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання. Облгази збирають показання лічильників через канали зв'язку», – йдеться у повідомленні.

Постачальники газу беруть дані щодо кількості спожитого палива з інформаційної платформи оператора ГРМ. Потім обсяг спожитого газу множиться на ціну, зафіксовану у межах поточного тарифного плану.

Якщо клієнт не передав показання лічильника або передав їх пізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні обсяги споживання.

У разі якщо споживач не згоден з даними нарахування обсягів газу, він може звернутися до облгазу. Облгаз має зробити перерахунок в обсягах. Інформація буде відображена у рахунку наступного місяця.

Нагадаємо, експерти радять подавати претензію щодо завищених показів лічильників до облгазу, а також одразу скаргу до НКРЕКП.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

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