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    Київ готується до нового наступу рашистів: навколо столиці з’являться оборонні рубежі

    Військові не виключають ще однієї спроби російських окупантів піти на Київ - Київ готується до нового наступу рашистів: навколо столиці з’являться оборонні рубежі
    Військові не виключають ще однієї спроби російських окупантів піти на Київ

    Оборонні рубежі навколо Києва займаються військовими

    Навколо Києва інтенсивно облаштовуються нові оборонні рубежі на випадок можливого нового наступу російських військ. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк під час телемарафону.

    «Ми врахували всі можливі напрямки руху противника, якщо буде відновлено наступ. Тому зараз інтенсивно облаштовуються нові оборонні рубежі, які ми максимально відсунули від Києва, щоб не допустити ні можливість артилерійських обстрілів, ні заходу військ. Повірте, Збройні сили роблять все, щоб не допустити противника навіть близько до Києва. Це велика робота, я думаю в найближчі тижні ми її проведемо. Ці рубежі також займаються військами», - сказав голова Київської ОВА.

    Павлюк зазначив, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій.

    Нагадаємо, вранці 9 квітня мешканці столиці чули вибухи, однак сирени не лунали. Як повідомив Павлюк в ефірі телемарафону, підстав для паніки немає.

    Раніше начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич повідомив, що українські військові вживають усіх заходів задля оборони Києва та області, утім, не виключається ще одна спроба російської армії піти на Київ.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Київ готується до нового наступу рашистів: навколо столиці з’являться оборонні рубежі