Нова платформа міської електрички відкривається у Києві

Залізнична станція «Русанівка» стояла занедбаною понад 10 років

До кінця місяця в столиці буде відновлено залізничну платформу «Русанівка», яка не працювала з 2011 року попри численні петиції про її відкриття. Про це повідомляє Укрзалізниця на своєму Telegram-каналі.

«Тепер, коли під час війни за реінкарнацію проекту кільцевої електрички взялася Укрзалізниця, ми швидко знайшли порозуміння з владою Києва і за схвалення міського голови стали до роботи. Мармурових павільйонів не буде, тож завершимо необхідні укріплювальні роботи вже у квітні», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що для столичних масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та цілої низки ЖК навколо станція суттєво полегшить щоденну логістику та розвантажить розв'язки на проспекті Соборності.

Нагадаємо, що після 21-річної перерви Укрпошта повідомила про відновлення курсування поштових вагонів.

Наприкінці березня «Укрзалізниця» відновила рух кільцевого електропотягу навколо Києва, який припинився у перші дні російської агресії.

Також стало відомо про одну людину, що постраждала внаслідок обстрілу російськими загарбниками електропотягу Шепетівка-Київ.