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    Нова платформа міської електрички відкривається у Києві

    Ремонтні роботи на станції &laquo;Русанівка&raquo;&nbsp; - Нова платформа міської електрички відкривається у Києві

    Ремонтні роботи на станції «Русанівка» 

    Фото: Укрзалізниця

    Залізнична станція «Русанівка» стояла занедбаною понад 10 років

    До кінця місяця в столиці буде відновлено залізничну платформу «Русанівка», яка не працювала з 2011 року попри численні петиції про її відкриття. Про це повідомляє Укрзалізниця на своєму Telegram-каналі.

    «Тепер, коли під час війни за реінкарнацію проекту кільцевої електрички взялася Укрзалізниця, ми швидко знайшли порозуміння з владою Києва і за схвалення міського голови стали до роботи. Мармурових павільйонів не буде, тож завершимо необхідні укріплювальні роботи вже у квітні», – йдеться у повідомленні.

    Очікується, що для столичних масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та цілої низки ЖК навколо станція суттєво полегшить щоденну логістику та розвантажить розв'язки на проспекті Соборності.

    Нагадаємо, що після 21-річної перерви Укрпошта повідомила про відновлення курсування поштових вагонів.

    Наприкінці березня «Укрзалізниця» відновила рух кільцевого електропотягу навколо Києва, який припинився у перші дні російської агресії.

    Також стало відомо про одну людину, що постраждала внаслідок обстрілу російськими загарбниками електропотягу Шепетівка-Київ.

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    Теги: Київ громадський транспорт Укрзалізниця Русанівка залізниця
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    Нова платформа міської електрички відкривається у Києві